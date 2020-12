El Sporting suma sus primeros tres puntos de la temporada (1-0)

El Sporting de Huelva ha logróla primera victoria de la temporada al imponerse al Madrid C.F.F. por la mínima gracias a un tanto de Dany Helena en el minuto 26 de partido. El equipo onubense salió en tromba a buscar ese ansiado triunfo y ya en el minuto 2 Mayra Ramírez buscó a la delantera brasileña con un centro que no llegó a rematar Dany Helena por poco. Un par de minutos después fue Fatou Kanteh la que buscó poner el balón en el área con un centro desde la derecha al que no llegaron ni Mayra Ramírez ni Dany Helena. Replicó el conjunto madrileño con un lanzamiento de falta de Estela directamente fuera, después de que Chelsea derribara a Geyse cuando la guardameta intentaba adelantarse fuera del área y evitar la primera ocasión visitante. El equipo onubense seguía a lo suyo y Mayra Ramírez protagonizó un disparo a puerta que detuvo Paola. La presión tras pérdida surtía efecto y una recuperación de Kristina Fisher dio origen a una jugada de ataque al ceder a Fatou Kanteh, pero Silvia R. cortó a córner la subida por la banda derecha de la gerundense.

El Madrid apenas creaba peligro, como fue un disparo desviado de Priscila o un centro de Geyse que remató desviado en el área Estela. El Sporting estaba rondando el gol como en una prolongación de cabeza de Mayra Ramírez a Dany Helena que cortó cerca de la frontal del área Itzi. Un error en defensa de Kristina Fisher pudo cortarle caro al Sporting Huelva, Ciudad que Marca pero Cinta Rodríguez, muy atenta, evitó cortando en el suelo la pelota un posible mano y mano de Geyse con Chelsea. El gol se acercaba y prueba de ello fue un centro desde el pico del área de Patri Ojeda rematado en el primer palo por Mayra Ramírez que se fue fuera por muy poco el esférico. El gol llegó en el minuto 26 tras una buena jugada que acabó con un centro desde la derecha de Fatou Kanteh que envió a la escuadra Dany Helena.

Cinco minuto después intentó poner en apuros Rita C. a Chelsea pero le salió un disparo alto en el área. El Sporting seguía mostrando la misma línea de juego y pudo marcar a nueve minutos del descanso, ya que un centro de Mayra Ramírez acabó con Itzi Pinillos despejando la pelota a córner y, tras el saque de esquina, Dany Helena no consiguiño conectar el remate en el área pequeña. También se sumaba al ataque Patri Ojeda en el minuto 39 con un disparo alto desde fuera del área. El primer tiempo acabó en el área del Madrid C.F.F., un córner cerrado que no cabeceó por poco en el segundo palo Ana Carol. Mayra Ramírez buscó el paso de la muert a Fatou Kanteh pero cortó una defensora. A vestuarios se fueron ambos equipos tras decretar Gallastegui Pérez el final de la primera parte sin dejar sacar un último saque de esquina a favor del Sporting.

SEGUNDA PARTE PELIGROSA

El equipo supo contemporizar en la segunda parte, que decayó en ritmo aunque siguió con opciones para hacer el 2-0, como en un centro de Castellío al que no llegó por poco en el área Dany Helena. Apenas concedió opciones al Sporting, y cuando se acercaba se quitaba el peligro de encima sin problemas como en un balón al área que despejó a la banda Fatou Kanteh. Solo un par de minutos más tarde volvía a buscar la portería rival Mayra Ramírez, pero Mônica H. cortó la pelota en el área a un saque de esquina que puso en el área Claire Falknor para la cabeza de Dany Helena, cuyo remate picado salió desviado.

En los últimos minutos de partido estuvo cerca el 2-0, pero este no llegó. Oportunidades hubo para ello, como un centro de Mayra Ramírez que cabeceó en el área pequeña Yoko Tanaka y acabó despejando Mônica H., o un disparo de Vanesa Santana que tocó una defensora y acabó llegando a Mayra Ramírez, que encontró a Yoko Tanaka, pero acabó disparando fuera la japonesa. Acto seguido, montó la contra Priscila Borja pero de nuevo Cinta Rodríguez abortó cualquier opción del Madrid arrebatándole la pelota. La otra central del equipo, Ana Carol, también tuvo trabajo a un minuto para cumplirse el tiempo reglamentario despejando un balón colgado al área del Sporting.

Hubo más de cinco minutos de recuperación de tiempo perdido, pero hoy ni siquiera aparecieron los fantasmas de los partidos ante S.D. Éibar y E.F. Logroño. De hecho, el Sporting acabó buscando la portería rival, como en una jugada individual de Mayra Ramírez que finalizó con un disparo alto en el área (93'), contestada segundos después por el equipo visitante con un disparo desviado de Laurita en la frontal. El pasrtido acabó con un tiro de Yoko Tanaka desviado a córner por Paola, que voló para evitar que el disparo desde el pico del área de la japonesa se convirtiera en el 2-0 (95') y con un disparo desviado de Vanesa Santana.

El Sporting Huelva, Ciudad que Marca preparará en escenario del próximo partido, los campos federativos de La Orden, en las mañanas de viernes y sábado el compromiso del domingo a las 12:00 ante el Athletic Club.

FICHA TÉCNICA

· Sporting Huelva, Ciudad que Marca: Chelsea, Ana Carol, Vanesa Santana, Cinta Rodríguez, Claire Falknor, Fatou Kanteh (Mikela Waldman, 74'), Mayra Ramírez, Kristina Fisher, Dany Helena (Yoko Tanaka, 74'), Patri Ojeda (Pau, 67'), y Castelló.

· Madrid Club de Fútbol Femenino: Paola, Antônia (Maca P, 85'), Mônica H., Sara Tui, Priscila, Silvia R., Itzi Pinillos, Rita C., Estela (Laurita, 85'), Valéria C. (Sheyla, 63') y Geyse.

· Gol: 1-0 Dany Helena (26').

· Árbitra: Gallastegui Pérez (c. vasco). Amonestó a las locales Chelsea (8'), Kristina Fisher (43') y Mayra Ramírez (50') y a las visitantes Geyse (46') y Rita C. (80').

· Incidencias: Encuentro correspondiente a la 7ª jornada de la Primera Iberdrola disputado a puerta cerrada en los campos federativos de La Orden, con la presencia del presidente de la RFAF y vicepresidente de la RFEF, Pablo Lozano.