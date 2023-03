El primer equipo del Sporting Club de Huelva perdió por 2 a 0 en su visita a la U.D. Granadilla Tenerife en el campo de fútbol municipal La Palmera de Granadilla de Abona. El equipo onubense comenzó con fuerza el partido, con dos saques de esquina consecutivos, el primero acabó con un disparo alto de Kühn tras un despeje y el segundo con un penalti no pitado por zancadilla de Patri Gavira a Edgren. Poco después comenzó a tener oportunidades el equipo local, primero con un balón a Monday G. que despejó el Sporting a la banda y luego con un disparo de Blom que se marchó desviado. Un par de minutos después volvió a aparecer Monday G., esta vez tras recibir de Paola H.D., para sacarse otro tiro que se marchó fuera del marco del equipo onubense, que contestó en el minuto 14 con un disparo en la frontal de Kühn que atajó Aline Reis tras tocar en la espalda de Thais.

En el minuto 16 volvieron a avisar las insulares con un pase de Blom que no llegó a rematar Monday G. porque despejó a la banda Meršnik. El 1-0 llegó en el minuto 19, cuando Koko Ange aprovechó, al segundo intento de disparo, un rechace tras un pase de Monday G. que luchó Blom en el área y que no logró despejar L. Ballesté. Después del gol, y en el tramo final de la primera parte, el equipo de Granadilla de Abona tuvo algún acercamiento tímido, como un disparo de pisco que desvió Meršnik a córner. Y es que esos minutos hasta el descanso tuvieron color onubense, aunque no se tradujeron en ocasiones claras a favor de las espartanas, como fue por ejemplo un centro de María Ruiz que no llegó a rematar Edgren y acabó en saque de puerta.

La segunda parte comenzó con un remate alto de Edgren con el pie en boca de gol y un libre directo que lanzó alto N. Ramos después de que María Ruiz cortara una contra local. Después llegaría un disparo de Paola H.D. que detuvo Meršnik en dos tiempos.

L. Ballesté lo intentó con un disparo desviado por a córner por la guardameta Aline Reis a cinco minutos para el final. Sin embargo, solo dos minutos después, sentenció Mari Jose tras recibir de Moreno y marcharse con tres recortes de la zaga sportinguista. Hubo tiempo para una ocasión más, ya que Pisco, en el minuto 90, estrelló un balón al travesaño.

Tras este encuentro, el equipo regresará mañana domingo a Huelva, descansará el lunes y a partir del martes comenzará a preparar el encuentro de la 24ª jornada ante el Real Betis Balompié en el campo de fútbol del Club Deportivo Lamiya, cuyo horario se ha adelantado a las 12:00 horas del domingo 2 de abril.

FICHA TÉCNICA

· U.D. GRANADILLA TENERIFE: Aline Reis, Thais, Paola H.D. (Moreno, 72'), Koko Ange (Mari Jose, 65'), Blom, Claire Falknor (S. Doblado, 87'), N. Ramos, Estella, Patri Gavira, Pisco y Monday G.

· SPORTING CLUB DE HUELVA: Meršnik, Ana Carol (Paula Romero, 75'), Carrasco R. (L. Blasco, 75'), Simonsson (Hagman, 65'), María Ruiz, Hmírová (Bárbara, 75'), L. Ballesté, Patri Ojeda, S. Castelló, Kühn y Edgren (Ágústsdóttir, 65').

· GOLES: 1-0 Koko Ange (19'). 2-0 Mari Jose (87').

· ÁRBITRA: Planes Terol (c. murciano). Amonestó a las visitantes María Ruiz (56') y L. Ballesté (71').

· INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la 23ª jornada en la Liga F disputado en el campo municipal de fútbol La Palmera de Granadilla de Abona.