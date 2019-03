El S.O.S del C.D. Sordos

El C. D Sordos sigue llamando a las puertas para poder obtener la liquidez necesaria que le permita viajar a Londres . Quedan tres semanas para el inicio de la fase final de la Champions League y siguen sin poder, por falta de liquidez, cerrar el viaje, Son muchas las promesas recibidas pero el dinero no termina de llegar. El día 1 de Abril es el ultimo que tiene de plazo el club para confirmar su participación al Deaf Champions League:(DCL). En caso de no presentarse, el conjunto onubense será multado,con unos 3000 euros, que no tiene, al estar confeccionados desde hace meses los calendarios de la competición.

El reloj juega en contra del diez veces campeón de liga consecutiva de fútbol sala, el C.D. Sordos que a través de las redes sociales hace este llamamiento:

La esperanza es lo último que se pierde, nuestra esperanza eres TÚ.

El Club Deportivo Sordos de Huelva, no es el R. Madrid, ni el Atlético de Madrid, pero el próximo 14 de Abril , debe competir en Londres, por el Campeonato de Europa de Fútbol para personas Sordas.

Lamentablemente, no contamos con el apoyo económico suficiente y tenemos que recurrir a esta campaña de recogida de apoyos.

Si quieres Colaborar con nuestra ilusiones y anhelos, puedes hacer tu donación en la Cuenta que tiene el CLUB en CaixaBank.

ES60 2100 8475 9121 0114 9911

No os defraudaremos.