Sara Serrat: "Estoy muy contenta y no me lo esperaba”

Estoy muy contenta y no me lo esperaba, ésta concentración es debido a la lesión de mi compañera Lola Gallardo pero igualmente estoy muy contenta, que me tenga presente, me llamen y aprovechar la experiencia que me han dado” Con estas palabras valoraba Sara Serrat su regreso a la selección española.

La onubense, titular con su equipo, el Sporting, viaja hoy a tierras extremeñas donde la selección española jugará mañana viernes ante Brasil, el primero de los dos partidos amistosos programados. El segundo se disputará el martes 9, en Swindon y ante Inglaterra

Sara Serrat no será la única sportinguista en el Estadio Vicente Sanz en Don Benito mañana viernes, ya que Raquel Fernandes jugará ese encuentro con Brasil, que disputará otro encuentro el próximo lunes ante Escocia en San Pedro del Pinatar. Además, Meryem Hajri disputa esta semana la primera ronda de la eliminatoria del preolímpico ante Malí, mientras que Paloma López jugará ante Escocia con Chile el viernes en San Pedro del Pinatar y el martes en la ciudad holandesa de Alkmaar ante Países Bajos.

Por último, en lo que a selecciones se refiere, hay que destacar la participación este fin de semana de dos jugadoras del Sporting Puerto de Huelva en el XIV Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas. Marta Hernández e Irati Real se desplazarán con la selección andaluza sub-17 a Navarra para la disputa de la fase final de esta competición.