Salmerón: "Yo le pido a la Virgen que el ascenso del Recre sea para el Rocío"

El Recre sigue batiendo récords y ya acumula 14 jornadas sin conocer la derrota, el equipo ya se ha hecho mayor y el técnico , José María Salmerón que hoy pasaba por Herrera en Cope tiene claro quiénes son los culpables de la situación “ la plantilla y todos los que la componen, los que están trabajando para que día tras día se traduzca en hacer una buena campaña , ojalá podamos cumplir el objetivo”

el Domingo se recibe al Marbella en el Nuevo Colombino y el entrenador recreativista confía en sumar un nuevo triunfo “ pienso ganar, sería la victoria número 15”, decía Salmerón , al que "no le preocupa mucho”la racha de 18 partidos sin perder que el Recre hizo en la etapa de José Ramón Fuertes “ ojalá podamos superarla, eso sería que hemos hecho una gran segunda vuelta, si al final hacemos ese logro estaremos lo más arriba posible seguro, y si falla alguno , en lo más alto”

Tras el triunfo del domingo en Málaga y el empate del Cartagena, el Decano está a solo tres puntos del líder, de ahí que no descarte el entrenador llegar a lo máximo “ nosotros vamos a trabajar día a día para ganar partidos y si ellos nos lo permiten vamos a estar ahí “. No se obsesiona con el primer puesto pero sabe que conseguirlo daría prioridad en la liguilla ” en una sola eliminatoria podría estar en Segunda y eso es un aspecto importantísimo, después incluso perdiendo te da una segunda opción, una posibilidad doble, pero no quiero pensar más allá, ni meternos más presión, vivir el día a día, estar contento por lo que hemos hecho, somos muy ambiciosos y ojalá que podamos llegar a lo máximo “