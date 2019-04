El técnico del Recre, José María Salmerón, no tiene prisas para llegar al liderazgo del grupo IV de la Segunda División B. Restan cuatro jornadas para la conclusión de la liga regular y su prioridad es sumar tres puntos el domingo. “ lo que tenemos que hacer es ganar y esperar que hacen los contrarios. A mí lo que me gustaría es coger el primer puesto cuando no haya solución para los demás, en la última jornada para que no me pueda coger nadie”

El Recre recibe el domingo a la Balompédica Linense en el Nuevo Colombino a partir de las doce de la mañana. Andrade por sanción será baja, Iago Díaz está recuperado mientras Carlos Martínez sigue siendo duda. Mañana probará en el último entrenamiento previo a las cita del fin de semana