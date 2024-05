De la Rosa: “Me gustaría quedarme en el Cádiz y en el Recre, aunque lo mismo acabo en otro sitio”

Pocos pensaban, cuando se anunció su fichaje en septiembre que el joven José Antonio De la Rosa sería un jugador capital para el Recre y para su entrenador, Abel Gómez. Todos, menos él. “Cuando tomé la decisión, yo quería venir aquí para jugar lo máximo posible”. Dicho y hecho. 32 partidos en su mochila y seis goles, que no cinco, a la buchaca.

‘El niño maravilla’ ha sido toda una revelación con una excelente temporada que le ha valido ser elegido MVP del Decano por la afición recreativista en una temporada que el extremo no duda de calificar de “magnífica”.

“Ser el primer equipo de la historia de la Primera Federación que se queda fuera del play off de ascenso con 61 puntos habla muy bien de nosotros”. Y aunque se muestra orgulloso y contundente en lo colectivo, José Antonio subraya que no ha llegado a estar a su mejor versión. “Sí es verdad que podría haber dado un poco más. Sobre todo, por el tema de las lesiones.”









Dela, como le dicen cariñosamente en el vestuario, acaba su cesión en el Recreativo de Huelva el 30 de junio y no tiene claro todavía su futuro por varios motivos. Por un lado, le gustaría volver a Cádiz, equipo con el que tiene que empezar la pretemporada. Por otro, también le gustaría quedarse en Huelva.

“En ambos sitios he estado muy bien, he estado muy cómodo y al final lo mismo tengo que acabar en otro sitio que no es ni allí ni aquí”, sentencia el extremo.

La incertidumbre se cierne ahora mismo en su horizonte, puesto que el Cádiz, sin entrenador tras el cese de Pellegrino tras el descenso, no se ha puesto todavía en contacto con el jugador. “No he hablado ni con Juan Lorenzo ni con Manolo Vizcáino”, reconoce el futbolista que lo único que sabe hasta hora que tiene que estar en Cádiz “para iniciar la pretemporada”.

Eso sí, en el Nuevo Colombino le han dejado la puerta abierta. “Yo conozco la postura del Recre. He hablado con Óscar y con Juan, y ellos conocen la mía. También he hablado con el míster, con quien tengo muy buena relación. Me han dejado la puerta abierta y ya se decidirán las cosas”.

De todo lo vivido, De la Rosa se lleva una cosa: el vestuario. “La verdad que de este año me llevo mis compañeros. Es complicado tener un grupo tan sano y tan humano en estas categorías donde al final todo el mundo quiere intentar tirar para arriba. El grupo ha sido una maravilla lo mires por donde lo mires”.