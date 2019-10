El Recreativo Bádminton IES La Orden remonta a un correoso Pitiús (4-3)

No es cómo empieza, sino como termina. Esta es una de las grandes máximas del Recreativo Bádminton IES La Orden y la que llevó a cabo en la cuarta jornada de la TOP8 LaLigaSports. El conjunto se midió a un potente Pitiús, que a pesar de comenzar ganando no pudo hacer frente al 4-3 con el que venció el actual campeón de Liga.

En esta ocasión, Paco Ojeda apostó por Haideé Ojeda y Víctor Martín en dobles mixtos, Laura Santos y Haideé Ojeda en el caso femenino y Eliezer Ojeda junto a Víctor Martín para el dobles masculino. En individuales, el técnico dio protagonismo a Laura Santos, Osleni Guerrero, Telma Santos y Gergö Pytel, que debutó por primera vez con el equipo.

El encuentro dio comienzo con la disputa del dobles mixtos, que enfrentó a la pareja formada por Víctor Martín y Haideé Ojeda ante Alejandro Alcalá y Paula López. El primer set fue un cara a cara entre ambas duplas, que mantuvieron la igualdad hasta el último momento, cuando el Pitiús fue superior por 19-21. En el segundo set, los albiazules se recompusieron y lograron un trabajado 21-19 que los arrastró en el tercer set, donde el cansancio llevó a la derrota al IES La Orden, que cayó tras un ajustado 18-21.

Uno de los duelos más disputados fue el dobles masculino. Eliezer Ojeda y Víctor Martín se midieron a Marc Cardona y Álvaro Vázquez en un choque que fue de menos a más. En el primer set, Ojeda y Martín no pudieron hacer frente a la fuerza de los volantistas del Pitiús, que ganaron rápidamente por 11-21, sin embargo, si hay algo que caracteriza al IES La Orden es la constancia. Mientras que Eliezer Ojeda demostró su firmeza sobre el tapiz, Víctor Martín dejó claro su potencial una jornada más. Así, en el segundo set ganaron por 21-13 y dieron el primero de los puntos al equipo tras vencer en el tercero por 21-18.

El dobles femenino se le escapó a Haideé Ojeda y Laura Santos, que tuvieron como rivales a Paula López y Sara Peñalver. En el primer set, tanto una dupla como la otra fueron a la par, pero las chicas del Pitiús consiguieron aumentar la ventaja y ganaron por 18-21. Conscientes de la dificultad del choque, Haideé Ojeda y Laura Santos no quisieron rendirse, por lo que pelearon en el segundo set para llevárselo finalmente por 21-15, pero la calidad de López y Peñalver se impuso en el tercer set, donde ganaron a las féminas del IES La Orden por 14-21.

Con 1-2 a favor del conjunto ibicenco, los de Paco Ojeda confiaron en los individuales para hacerse con los tres puntos de la jornada. Laura Santos fue una de las grandes protagonistas en su duelo frente a Sara Peñalver. La más joven de la plantilla continúa demostrando en cada encuentro su capacidad para crecerse en las distintas situaciones, y no fue menos ante la volantista del Pitiús. En el primer set, Santos se impuso por 21-18, lo que dejó fuera de juego a Peñalver, que también cayó en el segundo set por un amplio 21-12 que puso el empate en el marcador.

El debut de Gergö Pytel fue costoso y negativo. El húngaro viajó hasta Huelva para estrenarse junto al IES La Orden y lo hizo frente a Alejandro Alcalá. Seguro de sí mismo, arrebató el primer set a su rival por 21-12, pero Alcalá dio la vuelta al partido en cuestión de minutos. Sobre el tapiz, Pytel estuvo concentrado y con ganas, unas ganas que no fueron suficientes para derrotar al del Pitiús, que lo superó por 15-21 y 13-21.

​Con el resultado en su contra, el IES La Orden no lo tenía fácil, pero depositó su confianza en el juego de Telma Santos y Osleni Guerrero, que fueron las piezas claves. En primer lugar, Telma Santos no decepcionó y dejó sin opciones a Sandra Chirlaque, a la que venció por 21-16 en el primer set y un amplio 21-8 en el segundo. Con 3-3 en el marcador, Osleni Guerrero no dejó escapar la victoria y no tuvo rival frente a Álvaro Vázquez, al que doblegó por 21-16 y 21-9.

Invicto y líder en la clasificación, el conjunto onubense demuestra una vez más su superioridad ante uno de los equipos más capacitados de la competición.