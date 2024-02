El Recre IES La Orden pierde por la mínima ante Ravachol y cede el liderato

El Club Bádminton IES La Orden vuelve a tropezar con la misma piedra y encaja una segunda derrota ante Ravachol Pontevedra por 4-3. El equipo onubense, que saltó a la cancha con algunos jugadores tocados, no pudo rendir al máximo y, aunque plantó cara a los locales, terminó perdiendo por la mínima y cediendo el liderato del Grupo A al conjunto gallego que se coloca a la cabeza de la tabla con 18 puntos, seguido por los albiazules con 15, que ya no dependen de sí mismos para ser primeros de grupo. Habrá que esperar hasta la última jornada de la fase regular para conocer la clasificación definitiva de cara a los play off de semifinales.

El conjunto albiazul comenzó tomando ventaja en el marcador tras la ronda de dobles. Los pupilos de Paco Ojeda inauguraron el casillero tras la victoria por la vía rápida de Haideé Ojeda y Pablo Abián sobre Hugo Salgueiro y Carmen Carro por 3-11, 5-11 y 4- 11. Los locales no tuvieron nada que hacer ante la solidez de la dupla onubense formada por Pablo Abián y Alejandro Pérez, que se impusieron a Manuel Brea y Gabriel Fernández por 4-11, 6-11 y 10-11. El dobles femenino estuvo muy reñido. Haideé Ojeda y Laura Santos comenzaron con buen pie ganando el primer set, perdieron el segundo y el tercero y consiguieron remontar en el cuarto, pero finalmente cedieron ante Laura Álvarez y Georgina Eileen que lograron la victoria por 6-11, 11-6, 11-9, 7-11 y 11-6.

Con el 1-2 en el marcador arrancaron los individuales. Telma Santos y Laura Álvarez disputaron un duelo muy igualado que ganó la jugadora del Pontevedra por 11-9, 11- 10, 11-9 logrando el empate. Christopher Vittoriani volvió a poner por delante a los albiazules tras vencer con autoridad a Manuel Brea por 3-11, 7-11 y 6-11.

Los de Pontevedra volvieron a igualar el casillero tras la derrota de Laura Santos frente a Georgina Eileen por 11-5, 11-2 y 11-6. El último y decisivo partido fue de infarto. Álvaro Morán y Gabriel Fernández protagonizaron un intenso duelo en el que el canterano onubense perdió el primer set, logró reponerse en el segundo y presentó batalla hasta el último momento para finalmente caer derrotado en 4 sets por 11-10, 6- 11, 11-6 y 11-8.

El director deportivo del Recreativo IES La Orden, Paco Ojeda, asegura que ahora toca concentrarse en lograr la victoria ante Paracuellos en la última jornada y ver qué ocurre con el choque que enfrentará a Ravachol y a Oviedo, al tiempo que felicita al equipo gallego por una victoria que le permite clasificarse para una semifinal por primera vez en su historia. El próximo encuentro de liga que enfrentará al Recreativo IES La Orden con Grupo ANT Paracuellos se disputará el próximo día 19 de marzo a partir de las 17:00 horas en el Polideportivo de Paracuelllos de Jarama (Madrid).