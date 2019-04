El Director Deportivo del Recre, Oscar Carazo, ha repasado en Cope Huelva la actualidad del club, una vez conseguida de forma virtual la clasificación para disputar la fase de ascenso a Segunda División. Al conjunto onubense le queda sumar un sólo punto, en las tres jornadas que restan de campeonato, para matemáticamente ser equipo de play off. El objetivo se ha conseguido y el responsable de la dirección deportiva se mostraba feliz “ es para estarlo, el primer objetivo era tener un año tranquilo y no pasar lo de los últimos con situaciones limitadas, ese objetivo se consiguió, el siguiente estar en la Copa y el siguiente meternos en play off. Gracias a Dios estos jugadores y cuerpo técnico lo han conseguido y bienvenido sea”

El año ha sido “ complicado “ reconocía Carazo que no ha querido echar leña al comunicado emitido por el Consejo de Administración en Noviembre del 2018 en el que culpaba a Eurosamop y a la dirección deportiva impuesta por el grupo inversor, decía el comunicado, como responsable de la extralimitación presupuestaria, una situación que nunca entendió “ son situaciones y momentos que a uno no le gusta recordar, el comunicado lo respete y lo sigo respetando sobre todo por el tiempo en el que se producía, creo que los presupuestos eran los mismos de los últimos años, hay que ser positivo y tirar hacia adelante, el trabajo, la constancia y la dedicación de todo el cuerpo técnico y jugadores están ahí, hay que seguir trabajando porque hay camino que recorrer”.

El suyo como Director Deportivo del Recre se inició en Enero del 2018, llegó de la mano de Juanma López del que por cierto no ha recibido aún llamada de felicitación por la temporada que está realizando el equipo “ a día de hoy tiene otras cosas que son mucho más más importantes para él, me quedo con lo más importante, la llamada de mis padres, mi mujer, hijas y el grupo que tenemos tan importante y fuerte como es el equipo, la familia que he encontrado aquí que nos ha llevado a pelear cada día por devolverle la ilusión a la ciudad”



A su familia también se refería Carazo, a su mujer e hijas , a las que hecha mucho de menos y con las que le gustaría celebrar algo importante “ intentaría devolverle de alguna manera el tiempo que no he estado con ellas, estar a 600 km es lo que pero llevo a día de hoy, pero me ha resultado más fácil convivir con este grupo técnico y con este grupo de jugadores que son fantásticos y que te lo hacen llevar mejor”

También hablaba de la afición recreativista que calificaba de “espectacular”. Su llegada a Huelva tuvo que ver mucho con ella reconocía el madrileño “ lo he dicho muchas veces, cuando di el paso de venir aquí, lo que más me atraía es la afición, hay mucho trabajo de Peñas y todos los sectores, es un buen momento para que estemos todos unidos y trabajando para sacar la nave hacia adelante, si en años anteriores se trabajó para que no descendiera porqué este año no hacerlo por algo bonito”,



Sobre el buen momento que pasa el equipo, que ya suma diecinueve jornadas sin perder Oscar Carazo sigue mostrando el mismo discurso que desde principio de temporada se mantiene en técnico y jugadores” nosotros nos centramos en el día a día y no vamos a darle importancia a la situación, vamos a estar centrados en el partido de esta semana ante el Sanluqueño , que es un rival que está demostrando estar en buena forma y batiendo a equipos como Cartagena, en su día, de momento el equipo va a seguir trabajando y dando la cara como ha hecho hasta ahora”

De su futuro y su continuidad una vez finalice su contrato el 30 de Junio sigue sin mojarse el Director Deportivo “ mi futuro es el día a día, no me he puesto a pensar, cuando toque eso, pensaré “ aunque sigue trabajando como profesional que es “ siempre planifico la temporada próxima, preparo cualquier situación que se pueda producirse “

Con respecto a la lucha que mantiene al Recre por el liderazgo del grupo , el Melilla se mantiene primero , a Carazo le gustaría ocupar al igual que el mister, esta posición en la última jornada del campeonato “ y si es en el minuto 90 y de un penalti injusto mejor, lo que cuenta es como termine la temporada, a día de hoy hay que disfrutar del momento, el fútbol es muy cambiante, hoy estás aquí y mañana en otro sitio, hay que vivirlo a corto plazo, no nos queda otra”



Finalmente se pronunciaba sobre el l ascenso del equipo que podría coincidir , en caso de producirse, en época del Rocío, un lugar al que suele acudir con frecuencia el responsable de la dirección deportiva del Recre, acompañado de Salmerón “ tanto el mister como yo somos muy devotos de la Virgen , vamos casi todas las semanas al Rocío, es algo llamativo que se pueda producir en esas fechas el ascenso del equipo, ojalá “