Ojeda: “calentando motores y muy ilusionados de llegar a Luxemburgo e intentar el asalto a la medalla”

El Ies La Orden ya conoce sus rivales para el Campeonato de Europa de clubes, que se jugará del 2 al 6 de Julio en Luxemburgo.

Tapion Sukka de Finlandia, el Frogner Il de Noruega yel Frogner II Anderlecht de Bélgica le acompañarán en el Grupo IV del torneo donde ha sido encuadrado el conjunto onubense. Los tres equipos ya han sido rivales del Ies La Orden en ediciones anteriores reconocía el Director Deportivo , Paco Ojeda ”con todos hemos jugado ya en alguna de las cinco ediciones que hemos participado y creo recordar que le hemos ganado siempre”

También hacía Ojeda valoración al sorteo “ a priori no es un sorteo malo, partimos de cabeza de serie y eso no da la ventaja de no cruzarnos con rivales muy cual¡calificados como son los rusos, franceses e italianos, asi que calentando motores y muy ilusionados de llegar a Luxemburgo e intentar el asalto a la medalla”

En el 2016 el Ies la Orden consiguió la medalla de bronce en el Torneo, el objetivo para la edición de este año lo explicaba el técnico onubense “ vamos a ir partido a partido, el primer objetivo será clasificarnos en la primera fase y estaremos en cuartos, el segundo superar los cuartos y el tercero superar las semifinales que sería superar lo conseguido en otras ediciones, con tranquilidad, analizando cada rival, jugando bien cada partido y sabiendo que todo el mundo va allí a hacer lo máximo y tenemos que demostrar que somos mejores si queremos ganar”

