El Ies la Orden, el mejor club nacional de la década

Tarde de ilusión en el Andrés Estrada. El Recreativo Bádminton IES La Orden tenía un sueño y lo cumplió en casa, junto a los suyos y frente al Ovida Bádminton Oviedo. El equipo, hasta ahora pentacampeón, alzó su sexto título de la Liga Nacional gracias a un bádminton de alta calidad con el que Huelva celebró, por cuarto año consecutivo, la copa de campeones.

En cuanto a la alineación, Paco Ojeda apostó por una muy similar al del encuentro de ida, con Haideé Ojeda y Pablo Abián al frente del dobles mixtos, Nerea Ivorra y Haideé Ojeda en el caso del dobles femenino y Eliezer Ojeda junto a Jesús Cebey para el masculino. Con respecto a los individuales, el técnico confió en Nerea Ivorra, Pablo Abián, Telma Santos y Jesús Cebey.

El encuentro abrió con la disputa del dobles mixtos que enfrentó a la pareja formada por Pablo Abián y Haideé Ojeda ante Alberto Zapico y Lorena Uslé. En el primer set, los onubenses hicieron muestra de su talento y sacaron la garra necesaria para hacerse con un 21-13 a su favor en cuestión de minutos. En el segundo set, Pablo Abián y Haideé Ojeda siguieron la dinámica y dieron a Huelva la primera alegría con una victoria por 21-12 con la que subieron el primer punto al marcador.

Con un ambiente espectacular en el pabellón, el duelo continuó con el dobles masculino y femenino. Así, Eliezer Ojeda y Jesús Cebey tuvieron como rivales a Lino Muñoz y Alberto Zapico, que hicieron un juego impecable sobre el tapiz. En el primer set, ambos equipos lucharon, sin embargo, la balanza se decantó a favor del Oviedo por un ajustado 17-21 que les despejó el camino en el segundo set, donde volvieron a ganar por 10-21 a Ojeda y Cebey.

En paralelo, Nerea Ivorra y Haideé Ojeda se crecieron ante Lorena Uslé y Claudia Leal. Las féminas del IES La Orden tuvieron claro su objetivo, fueron firmes y arrebataron el primer punto del duelo a Uslé y Leal con un 21-19 que llenó de optimismo al conjunto local. En el segundo set, las recreativistas no dudaron y se plantaron con un 21-17 que dejaba fuera de juego a los volantistas del Oviedo.

A falta de un partido para vencer, Pablo Abián y Nerea Ivorra tenían en sus manos la conquista del nuevo título. Consciente de la importancia de su propio duelo, Abián no defraudó a una afición que animó hasta el último momento. El excepcional volantista quiso dar espectáculo y lo consiguió con un primer set en el que Lino Muñoz estuvo muy cerca de arrebatarle el punto. En el primer set, el jugador del Oviedo estuvo a la altura de la final, sin embargo, la sutileza de Abián fue mayor. De un 18-20, el recreativista se plantó con un 22-20 con el que el Andrés Estrada se vino arriba, y continuó lo trabajado en el segundo set, donde se impuso por 21-13. Por su parte, y tras la hazaña del individual masculino, a Nerea Ivorra le bastaba ganar un set para que el IES La Orden tuviese la copa de campeones en sus manos.

La más joven de la plantilla no tuvo suerte en el primer set ante una gran Juliana Viana que no desaprovechó ninguna ocasión y que venció por 14-21. Acostumbrada a la presión, Nerea Ivorra se creció en el Andrés Estrada acompañada por una marea albiazul que no cesó en sus cánticos y que celebró su victoria en el segundo set por 21-19. Con todo a su favor, la recreativista peleó hasta el último punto, en el cayó por 16-21 aunque ya bajo la euforia de un IES La Orden que celebraba el sexto título de Liga.

Con Huelva, con bádminton al máximo nivel y con la grandeza de quienes han obtenido el cuarto título consecutivo, el club recreativista alzó la copa junto a los suyos en un fortín más albiazul que nunca.