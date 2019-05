Gran recibimiento de la afición, pese a la derrota

El Recreativismo confía en su equipo y en la remontada. La dura e inesperada derrota sufrida por el Recre en Fuenlabrada, por 3-0, en el partido de ida del play off de ascenso a Segunda División no ha hecho mella en una afición que no dudo en esperar al equipo en su regreso de tierras madrileñas.

Cientos de aficionados acudieron a la llamada hecha a través de las redes sociales, por la Federación de Peñas, y recibieron al equipo con cánticos para levantar los ánimos de una plantilla, a la que no pararon de animar, y en la que confían para remontar la eliminatoria, pese a la dificultad del resultado.

Quedan el partido de vuelta en el Nuevo Colombino y aquí nadie arroja la toalla, El Recre es el Decano y de situaciones más complicadas se ha repuesto el equipo. El primero gol lo marcó ayer la afición, la remontada está más cerca para el Recre que confía en el milagro