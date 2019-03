El pabellón de Deportes de Aljaraque ha acogido una gran afluencia de

público que no quiso perderse el ‘II Game Festival de Aljaraque’,

iniciativa de la Concejalía de Juventud del Consistorio, que dirige

Rufino Romero. Además de numerosas actividades el evento tuvo la

celebración de una interesante charla informativa dirigida a padres y

madres sobre ‘Uso y abuso en los videojuegos’, que fue impartida por

Carlos López, periodista y promotor cultural.

En este ‘II Game Festival de Aljaraque’ también se realizaron torneos

con videojuegos, repartidos por edades, como FIFA 19, Dragon Ball, Mario

Kart 8, Jump Force, Call of Duty y Just Dance. La organización, además,

repartió a los ganadores de los torneos juegos de Play Station 4 y de

XBox One.

Durante la jornada, desarrollada tanto por la mañana como por la tarde,

personas de todas las edades disfrutaron de un gran ambiente en familia.

Desde la Concejalía de Juventud se trabaja ya para que la próxima

edición sea tan exitosa como la recién celebrada.