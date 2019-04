Fernando Llorente:” Yo prefiero la primera plaza en la última jornada, cuando no te la puede quitar nadie”

Fernando Llorente ha repasado en Cope la actualidad del equipo tras realizar el entrenamiento en Punta Umbría. Cada semana la plantilla acude a las instalaciones del polideportivo Antonio Gil por la resiembra realizada en los campos de la ciudad deportiva que obliga a realizar las sesiones lejos de las habituales indicaba el jugador “ siempre que te mueves un poco de tu rutina y lugar de trabajo te trastorna un poco pero, tenemos que adaptarnos a lo que hay, están arreglando la ciudad deportiva y estamos entrenando en Punta Umbría que está bastante bien “

Sobre el momento deportivo que vive el equipo, el mejor de la segunda vuelta y menos goleado con quince jornadas consecutivas sin perder Llorente se mostraba satisfecho “ estamos en un momento de forma muy bueno, llevamos muchas jornadas sin conocer la derrota y estamos muy a gusto. El equipo está respondiendo y trabajando muy bien y los resultado se están dando”.

También daba su opinión sobre los dos empates consecutivos de casa ante San Fernando y Marbella “ estos dos partidos en los que no hemos podido conseguir la victoria se nos ha complicado un poco, los equipos saben que somos muy fuerte, nos espían muy bien y en casa nos cuesta ganar porque el contrario no tiene tanta responsabilidad por sacar los tres puntos”, comentaba el jugador recreativista "que tiene claro que jugar en casa le da un plus al equipo”.

Sobre el partido del Domingo ante el lider , Melilla, dice que no será definitivo, estamos viendo que cualquier equipo de la parte de arriba está pinchando, ahora es dificilísimo conseguir la victoria , es importante pero nada más, nos enfrentamos a un rival directo , van quedando menos jornadas y estos partidos van a decantar la balanza”.

En cuanto al discurso de pensar en partido a partido la filosofía es la misma para el centrocampista “es verdad que ya quedan menos jornadas, se está decidiendo todo pero creo que pensar en otra cosa sería un error, no es un difuso que haya que cambiar , nos ha ido bien durante la temporada y ¿porqué vamos a cambiar una cosa que está funcionándole? , cuando queden dos jornadas o una tenemos que mirar otros partidos o rivales, ahora estamos centrado en él a Melilla, traernos los tres puntos de allí y ya veremos con una jornada menos como van las cosas”.

Con respecto a la posibilidad de alcanzar al líder , si se gana en el Álvarez Claros y el Cartagena pincha en su partido, Llorente señalaba “estamos ahí, no podemos ignorarlo, estamos a dos puntos y la cosa era imposible hace unos meses pero yo preferiría que me dieran la primera plaza en la última jornada cuando no te la puede quitar nadie”.

De la afición comentaba “ es espectacular , lo ha demostrado en los últimos partidos, en todo momento ha estado con el equipo desde el principio de temporada a pesar de los problemas que había , ha estado con nosotros y ahora que podemos darle alegrías porque estamos en una posición que es donde todos queremos estar, nos gustaría celebrar lo máximo jugar el play-off, hacerlo bien y volver a Segunda que es donde se merece estar el Decano”

Finalmente hablaba de la confianza de Salmerón en su plantilla donde nadie es imprescindible “ durante toda la temporada se ha visto que el entrenador daba oportunidades a todo el mundo, que la competencia es grandísima y eso nos ha beneficiado mucho , el día a día del equipo es bueno, todo el mundo trabaja y da el cien por cien, el entrenador tiene que tomar muchas decisiones difíciles cada jornada y nadie se ve imprescindible a día de hoy, dos horas antes del partido todo el mundo se ve titular o suplente, el mister es el que decide” sentenciaba