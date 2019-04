Un empate que puede valer para la permanencia

El partido comenzó con una falta colgada por Elena Pavel en el minuto 2 que no encontró rematadora en el área. Cuatro minutos más tarde lo intentó a balón parado el Málaga pero se hizo con la pelota Sara Serrat. Un minuto más tarde, una nueva falta colgada por Elena Pavel la acabó blocando por alto Chelsea.

Ya en el minuto 16 volvió a aparecer cerca del área contraria el Sporting Puerto de Huelva. Fue en un córner forzado por Ludmila Barbosa colgado por Flor Bonsegundo, pero que no lo pudo rematar de cabeza Patri Ojeda y la pelota acabó en saque de banda, y luego en un córner que salió directamente por la línea de fondo. Un par de minutos después, hubo un balón al área para Ludmila Barbosa, cuyo disparo le salió blando y Chelsea acaba haciéndose con la pelota. En el ecuador del primer tiempo llegó el 1-0. Se adelantó el conjunto local por mediación de Marta Cazalla, que cabeceó una falta colgada desde la banda, cerca de la línea divisoria, libre de marca en el segundo palo en el único error grave de las onubenses en todo el encuentro. Ya a la media hora de partido Vera Diatel y Raquel Fernandes protagonizaron una contra que acabó en las botas de Sandra Bernal después de que se le fuera el control largo, directamente para Chelsea.

Siguió una falta lanzada por Patri Ojeda a las manos de Chelsea (34') y otra cinco minutos más tarde colgada a la frontal del área y que cabeceó bombeada Anita, pero también la portera local acabó haciéndose con la pelota. Ludmila Barbosa tampoco tuvo acierto al cabecear un córner en el segundo palo, ya que el balón se le marchó desviado (43'), como también se le marchó fuera a Raquel Fernandes un balón que intentaba ajustar al palo y acabó fuera del marco (45'). Al descanso se llegó después de un intento de cambio de orientación de Raquel Fernandes a Ludmila Barbosa que no llegó a su destino (47+).

La segunda parte comenzó con un centro de Flor Bonsegundo que se fue al lateral de la red (46') y una falta colgada por Elena Pavel que no pudieron rematar en el área ni Cinta Rodríguez ni Flor Bonsegundo (47'). Apenas tuvo trabajo Sara Serrat, que en el minuto 50 detuvo una falta lanzada por Paula Fernández. El Sporting Puerto de Huelva seguía intentándolo. La siguiente ocasión fue de Raquel Fernandes, que tuvo que ser derribada por su tocaya Raquel al borde del área tras irse en velocidad de Ruth.

Raquel Fernandes volvió a aparecer cumplida la hora de partido con un buen pase a Vera Diatel. No llega el balón posterior de la ucraniana a Flor Bonsegundo, que esperaba en el punto de penalti. Un minuto más tarde una pared entre Raquel Fernandes y Ludmila Barbosa, acabó con la segunda cayendo en el área tras chocar con ella Paula Fernández con ella. La colegiada no señaló penalti. Ya en el minuto 65, un balón desde la línea de fondo de de Raquel Fernandes a Anita, la devolvió esta última a la brasileña, que se había metido ya en fuera de juego. Siguió un centro de Raquel Fernandes que no llegó a rematar con la puntera por muy poco en el área Anita (72'), y otro buen balón de la brasileña a Vera Diatel, que vió cómo su centro a Lice Chamorro lo blocó Chelsea. A falta de 16 minutos para el final Lice Chamorro, que protagonizó un doble cambio minutos antes junto a Meryem Hajri, se sacó un disparo desde el pico del área que se marchó desviado (74').

Los minutos finales continuaron siendo un monólogo sportinguista, como un centro desde la izquierda de Raquel Fernandes que cabeceó Ludmila Barbosa en el área pequeña por encima del marco (76') o un balón al área que no acertaron a rematar Sandra Bernal ni Anita y acabó en saque de puerta (77'). Anita y Ludmila Barbosa tampoco pudieron rematar a diez minutos para el final una falta colgada por Cinta Rodríguez (80'). Al borde de cumplirse el tiempo reglamentario fue Vera Diatel la que se sacó un disparo desviado desde fuera del área tras tocar en la frontal Anita y Yulia Kornievets el esférico. Las ocasiones onubenses se seguían sucediendo, como un disparo alto de Raquel Fernandes tras recibir de Sandra Bernal (91'). Lice Chamorro fue objeto de una falta en la corona del área. Raquel Fernandes buscó la escuadra pero Chelsea desvió a una mano la pelota a córner. Y fue en ese córner, en la última jugada del partido, en el que llegó el gol. A falta de lanzadoras habituales sobre el terreno de juego, fue Meryem Hajri la que puso el balón en juego desde la esquina y, tras botar en el área, Sandra Bernal se sacó un disparo que supuso el 1-1, un gol y un punto que desataron la euforia en el conjunto onubense.

Este punto puede suponer un paso muy importante para el equipo sportinguista, que el próximo domingo a partir de las 12:00 recibe a la Real Sociedad en el último partido de la temporada en los campos federativos de La Orden. Se trata de la 29ª jornada de la Liga Iberdrola, en la que podría certificar la permanencia en la categoría.

MÁLAGA CLUB DE FÚTBOL: Chelsea, Postigo, Marta Cazalla, Leti (Adriana Martín, 82'), María Ruiz, Paula Fernández (Bassira, 92'), Patricia Mascaró (Kuć, 75'), Pamela, Raquel, Ruth y Dominika (Míriam, 86').

SPORTING PUERTO DE HUELVA: Sara Serrat, Elena Pavel (Yulia Kornievets, 89'), Cinta Rodríguez, Anita, Flor Bonsegundo (Lice Chamorro, 68'), Ludmila Barbosa, Patri Ojeda, Castelló (Meryem Hajri, 68'), Sandra Bernal, Raquel Fernandes y Vera Diatel.

GOLES: 1-0 Marta Cazalla (23'). 1-1 Sandra Bernal (94').

ÁRBITRA: Martínez Martínez (c. murciano). Amonestó a los locales Pamela (19'), Dominika (39') y Javier Luque (delegado, 42') y Raquel (58') y a las visitantes Sandra Bernal (53') y Cinta Rodríguez (59').

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la 28ª jornada de la Liga Iberdrola disputado en el campo de la Federación Malagueña ante un millar de espectadores, un buen puñado de ellos seguidores sportinguistas.