El Ciudad de Huelva suma su quinta victoria consecutiva a costa de la Baublock Gymnástica

El Ciudad de Huelva sumó su quinta victoria de la temporada este sábado, en casa (Polideportivo Andrés Estrada), frente al Baublock Gymnástica (90-49) tras un duelo que estuvo marcado por dos partes totalmentes diferenciadas; una primera mitad mejorable, en la que a los onubenses se les atragantó la defensa visitante, mientras que en la segunda mitad todo cambió. Los de Pedro Vadillo, tras descansar y recibir órdenes, regresaron a la pista más enchufados y mostraron sus armas, venciendo, finalmente, con solvencia.

Ganar, ganar y volver a ganar. Eso decía Luis Aragonés y tenía razón. Y es que muchas veces nos preocupamos por las sensaciones, que sí, son importantes, eso está claro, pero de qué sirven las sensaciones si no se consigue sumar triunfos. La respuesta es clara; de nada. La victoria siempre estará por encima de todo, eso sí, también hay que saber perder. Cada uno de los encuentros tiene sus pequeñas particularidades y no siempre se consigue lo que uno quiere. En este caso, los capitalinos no consiguieron mostrar en los primeros dos cuartos su juego habitual (13-14, primer cuarto, y 33-29, segundo cuarto). Las imprecisiones fueron protagonistas debido a los nervios y debido a un conjunto gaditano que no venía de paseo a Huelva, ni mucho menos.

Sin embargo, sí se marcharon al descanso venciendo a los gaditanos, y tener ventaja con respecto al rival. Cuatro puntos arriba. Tras la reanudación, los aficionados sí vieron al Ciudad de Huelva de siempre, el que está muy enchufado y va siempre a por la victoria y al que, además, le gusta deleitar con grandes jugadas. Aparecieron sus hombres claves como Nickerson, Cebolla y Seguí, entre otros, y la imagen cambió por completo. Los locales estuvieron acertados de cara al aro en los terceros diez minutos y concedieron muy poco en defensa (65-39).

El último cuarto fue un mero trámite, ya que los visitantes poco podían hacer ante un conjunto onubense que demostró que a medio gas también es capaz de sumar triunfos (90-49). Con esta victoria, la quinta consecutiva (5 victorias y 0 derrotas en lo que va de temporada), los capitalinos ocupan la segunda posición de la clasificación, igualados con los otros dos representantes onubenses del grupo D-B de Liga EBA. Alejandro Veguilla y Daniel Palacios, canteranos del club, volvieron a sumar minutos con la elástica de la primera plantilla y, además, anotaron varios puntos. El máximo anotador fue Nickerson con 17 puntos y 25 créditos de valoración, seguido de Cebolla con 12 puntos y 9 créditos de valoración.

El Ciudad de Huelva visitará en la próxima jornada al Real Betis Baloncesto (domingo 27 de noviembre a las 12.45 horas, Carmona).

FICHA TÉCNICA

· Ciudad de Huelva (90): Nickerson, V. (17), García-Quílez, Á. (4), Domínguez, S. (2), Ristori, F. (5) y Seguí, C. (10) -quinteto inicial- Pérez, V. (7), Montaner, J. (8), Postigo, R. (8), Cebolla, J. (12), Sow, P. (8), Veguilla, A. (5) y Palacios, D. (4).

· Baublock Gymnástica (49): Molina, Á. (3), Fernández, J. (4), Cruz, J. (7), Diagne, E. (13) y Pérez, C. (5) -quinteto inicial- Rivera, Á. (2), Vanags, N. (6), Fernández, A. (-), Gella, P. (-), Fernández, J. (2), Corzo, Á. (4) y Estrada, R. (3).