Carolina Marín comienza hoy su andadura en el All England

No hay coronavirus que valga. O al menos en Birmingham donde hoy comienza el prestigioso torneo de bádminton All England y donde las mejores raquetas mundiales se darán cita para intentar alcanzar el botín de 1.100.000 dólares.

Tras la suspensión del Abierto de Alemania, la campeona olímpica Carolina Marín comienza hoy miércoles su andadura en el torneo británico ante la jugadora china Zhang Yimán, número 17 del mundo, a la que se ha enfrentado en tan solo una ocasión con victoria de la onubense en enero del pasado año en el Master de Indonesia por 14-21 y 8-21.

Ready for the @YonexAllEngland! �������������� Back again at the @ArenaBirmingham after 2 years! ��



Lista para el All England! �������������� De vuelta después de 2 años! ��#PuedoPorquePiensoQuePuedo pic.twitter.com/uQmVJ3QPfQ