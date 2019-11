Carlos Martínez y Borja García confían en salir de la mala racha

Comenzó la rueda de prensa el centrocampista Carlos Martínez que atraviesa una segunda "juventud" dentro del Recreativo de Huelva con un gran comienzo de temporada personalmente hablando. Sin embargo, el centrocampista del Decano comenzó analizando la mala racha que atraviesa el equipo. "Estamos con ilusión de conseguir los 3 puntos el domingo. Es cierto que, a tenor de lo que hicimos el domingo, merecimos los 3 puntos aunque sabíamos al campo al que íbamos y que en un espacio tan reducido el balón iba a estar más cerca de las proterías."

"Es verdad que al final, por ciertas circunstancias, no hemos conseguido sumar los 3 puntos aunque las sensaciones que tuvimos fueron buenas pero más que hablar sobre la suerte hay que mirar hacia adelante con optimismo siendo consistentes con ganas y teniendo otra oportunidad el domingo", señalaba sobre la mala racha que atesoran los onubenses.

Martínez también tuvo palabras para las sustituciones y los cambios que realizó Alberto Monteagudo sobre los jugadores titulares que iniciaron el partido el pasado sábado. "Al final sabemos en el equipo que estamos. Todos podríamos ser titulares en cualquier equipo de esta categoría y es normal que haya cambios y que el que entre de fuera lo intente hacer mejor que el que esté de titular que dará esa diferencia que nos hará estar arriba"

El centrocampista cordobés quiso avisar sobre el rival que visitará el Nuevo Colombino el próximo domingo en el horario matinal. "El Murcia es el Murcia. Yo estuve allí y es un equipo realmente complicado, he coincidido con varios jugadores que están allí y tienen jugadores con calidad suficiente como para hacerte daño en cualquier momento aunque es verdad que no esté pasando por un buen momento y tenemos que dar el máximo de nosotros. El otro día les empató el Marbella y es un hueso bastante duro y no hay ningún equipo fácil en esta categoría."

Tras Carlos Martínez también pasó por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Decano del Fútbol Español el defensa Borja García. El central cántabro también analizó la actualidad del equipo que no termina de arrancar con serias dudas en la clasificación. "Está siendo una dinámica difícil de cambiar y el otro día el equipo hizo todo lo que había que hacer para ganar el partido, merecimos traernos los 3 puntos y dos jugadas desafortunadas no nos lo permitieron pero creo que dimos la cara y es la línea que hay que seguir."

"Jugamos en casa y eso es importantísimo. Evidentemente queremos la línea del partido del otro día, ganar de la mejor manera y brindarle una victoria a la afición porque es importante para ellos y para nosotros para poder cambiar la dinámica", analizó sobre la relevancia de cambiar la tónica actual en casa a lo que añadió que "necesitamos enlazar 3-4 partidos como el del otro día de competir, de ir hacia adelante, de que la imagen del equipo salga reforzada, de que salgamos del estadio con confianza y este es el primer partido que tenemos contra el Murcia y no podemos hacer un partido muy completo y venir a casa y desaparecer y no llevar esa línea para seguir creciendo", comentó.