Buenas sensaciones en los Veteranos del Recre

Este puede ser el año del Recre. Las 21 jornadas consecutivas sin perder que lleva el conjunto de Salmerón que ha sumado 15 victorias y 6 empates desde el pasado 9 de Diciembre, día en el que perdió su último partido de liga ante la Balompédica Linense por 2-0, invita a ser optimista de cara al play off. Aunque nadie en el club quiere pronunciarse de forma clara sobre el ascenso, nunca lo han hecho durante la temporada, los veteranos del Decano, sí muestran las altas posibilidades de ascenso que tiene el conjunto recreativista al que consideran firme candidato. Así lo aseguraba Alcorta “en estos momentos son altas, la dinámica que tiene el equipo es muy buena, de fútbol quizás no estemos viendo un espectáculo bonito pero es muy efectivo, estas 21 jornadas sin perder dicen que el equipo es muy resultadista y en estos momentos es lo que se necesita, todo va a depender de como llegue el equipo hasta el final, son muchos partidos y los jugadores llegarán cargados, en estos momentos el Recre es de los mejores, creo que tiene todas las posibilidades pero es un cara o cruz”

De la misma opinión es Isabelo Ramírez, Presidente de los Veteranos “ se dice que el Recre no está haciendo fútbol pero lleva 21 partidos sin perder y haciendo una competición que para el play off le puede venir bien porque los equipos que le pueden tocar le van a respetar, irá como campeón y a un partido a doble vuelta cualquiera puede ganar” El ex capitan tiene la fecha de ascenso “ si es a doble partido va a caer con el Rocío, siempre hemos conseguido el ascenso en esa fecha, así que vamos a ir al Rocío a celebrarlo”, también el motivo “ la afición del Recre se merece ya una satisfacción completa, poca gente tiene un equipo, un campo y una afición como la muestra que se merece estar en Segunda y lo antes posible”

Por su parte Julio Peguero que se muestra ilusionado por la temporada que el equipo está realizando, como hombre de fútbol que es, da su opinión sobre el equipo “ voy a ser sincero, para jugar unos play-off de ascenso y poder ascender tendremos que mejorar el aspecto ofensivo” Con respecto a las posibilidades de entra como primero de grupo Peguero confia en ello “ estamos a las puertas, nos puede quedar una jornada o tres más, ojala fuera una semana nada más y si entramos como primero que consigamos el ascenso"