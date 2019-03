Benabat:” los nudillos los tengo ensangrentados de llamar a puertas”

" Está es la realidad del deporte en la ciudad”, de esta forma se expresaba en Cope Huelva, May Benabat, cansado de no poder anunciar a solo un mes de la celebración en Londres, de la Champions League, si su club, el diez veces campeón de España de Fútbol sala para Sordos, el C.D. Sordos, pueda representar a España en el torneo “ estamos en un sin vivir, porque no tenemos claro nuestra participación, sería un palo tremendo para los chavales que se han ganado su derecho, a representar a su país”.

Del 15 al 20 de Abril se celebra el campeonato y a día de hoy no es segura la participación del conjunto onubense “ si en esta semana o la siguiente no se cierra el viaje, lamentándolo mucho desistiremos ir al campeonato”, señalaba el alma mater del club.



La cantidad que necesitan para viajar a Londres el C.D. Sordos, está en torno a unos 20.000 euros, dinero que no han podido conseguir a pesar de las gestiones que se vienen realizando recordaba Benabat, “ tengo los nudillos ensangrentados de llamar, he recibido buenas palabras que no se concretan en hechos y nosotros lo que necesitamos es Cash para comprar billetes y cerrar hoteles”.