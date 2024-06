Abel Gómez: “Veremos cuál es el presupuesto. Los tiempos del fútbol y la política no son los mismos"

Una vez finalizada una etapa, siempre es bueno para y valorar lo que has conseguido hasta ahora. Y precisamente eso es lo que ha hecho Abel Gómez en los micrófonos de COPE Huelva. El entrenador del Recreativo de Huelva ha repasado los puntos claves de la temporada a la vez que ha realizado un balance de la misma y repasa asuntos de actualidad del equipo.

Sobre las múltiples salidas que se han ido anunciando durante estas semanas, Abel lanza un mensaje claro: "todos los movimientos se hacen pensando en mejorar las posiciones". Cabe recordar que, hasta ahora, son siete los jugadores que acaban contrato y no continuarán a partir del 30 de junio en la disciplina albiazul: Álvaro Bustos, Alberto Trapero, Gorka Iturraspe, Antoñito, Iago Díaz, Manu Galán y Miguelete.

Precisamente, preguntado por Bustos y Álvaro, ha puesto de relieve que no solo depende de su decisión si un futbolista continúa o no y que es una cuestión que atañe a la comisión deportiva del club.

Sobre la continuidad de otros jugadores que también acaba contrato como el Pali, Josiel o Centurión, Gómez ha declarado no saber nada al respecto a la vez que ha recalcado que "cada uno tiene una situación personal y aspiraciones diferentes y que el club llegará hasta donde pueda".

Al preparador del Decano le preocupa, y mucho, la cuestión del presupuesto para la temporada que viene ya que el no saber con cuánto dinero dispones hace que los jugadores se te escapen. "Todos sabemos también que los tiempos en el fútbol no son los mismos que en la política. Y al revés", subraya Abel Gómez, quien también reconoce la importancia de saber el montante total cuanto antes.

Abel ha señalado que los jugadores que se quedan forman la base, el núcleo duro, de lo que será su nuevo proyecto. Entre ellos, al menos de momento, se encuentra Rahim. Sobre la petición del lateral nigerino el míster recreativista a señalado que "es lógico" que los jugadores aspiren a mejorar aunque recalca la dificultad de vender a un jugador en esta categoría, sobre todo por su cláusula. "Es un perfil de futbolista que entendemos que va a llegar al fútbol profesional y el club está en todo su derecho de pedir una cantidad importante por él para que también el club salga beneficiado."

En cuanto a posibles llegadas, Abel Gómez ha señalado que tienen una lista de jugadores, pero que al no contar con presupuesto se encuentran con las manos atadas. Preguntado sobre los rumores que situaban a los ex recreativistas Israel Puerto y José Naranjo de nuevo en la discilpina albiazul, Abel ha sido muy claro: "No tengo conocimiento de nada. Sobre ellos sé que son futbolistas que dieron buen rendimiento aquí. No sé si han acabado en sus clubes o no. Ccreo que ahora a día de hoy son futbolistas inalcanzables para nosotros."

Escucha a continuación la entrevista completa a Abel Gómez, entrenador del Recreativo de Huelva

Audio Elías Luis Grao