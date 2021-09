El Espejo - 17 Septiembre 2021

Andalucía la información de la Iglesia en nuestra comunidad llegamos un viernes más información de la Iglesia en Andalucía marcado en gran medida esta semana por todo lo relacionado con el retorno a la normalidad del culto externo tras el comunicado conjunto de los obispos de la provincia eclesiástica de Sevilla pero tenemos más noticias y te las damos a contar en tan solo cuatro minutos empezamos de Cofradías los obispos ya han dado el paso para que el regreso a esa deseada normalidad al menos en el ámbito cofrade sea una realidad desde Sevilla Pablo Enríquez de Sevilla que agrupa las diócesis de Andalucía Occidental y las dos de Canarias publicado me pasado martes un comunicado en el que adelantaban su intención de retomar la normalidad del culto externo los datos favorables de contagiosidad las acusaciones eran los presupuestos de partida para un cambio en la situación con la Semana Santa en el horizonte no demasiado lejano y la respuesta no se hizo esperar en la diócesis de Sevilla porque el mismo martes monseñor Saiz Meneses limón decreto por el que se dejan sin efecto las disposiciones que la propia diócesis implantó en mayo de este año con lo que los actos de culto externo desde esta semana se volverán a regir por las normas diocesanas para Hermandades y Cofradías no habrá que esperar a la semana santa para ver imágenes sagradas en las calles la cita más esperada corto plazo es el traslado del Señor del Gran Poder en el mes de octubre a las parroquias en la barriada del Polígono Sur y el malagueño acogerá una exposición muy especial bajo el nombre el Verbo Encarnado desde la Costa del Sol Encarni llamas así es Sara y se enmarca dentro de los actos del centenario de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa 13 imágenes del Señor y de la Virgen se traslada mañana muy temprano a la Catedral para protagonizar una exposición que el señor obispo don Jesús catalán inaugurará el martes 21 a las 11:30 horas salva es el delegado de Hermandades y Cofradías vamos a tener oportunidad de contemplar pero vamos a tener también oportunidad de descubrir como el Señor y su Bendita Madre se hacen presente en nuestra ciudad y una manera distinta pero estoy jugando a Lucía la información de la Iglesia nuestra comunidad Granada y Cádiz se disponen esos días a presentar el informe de libertad religiosa en el mundo 2021 ayudaalaiglesianecesitada informa Paqui Pallarés así es en Granada será esta tarde a las 7 en el Auditorio Caja Rural con la participación del arzobispo don Javier Martínez la asistencia está abierta hasta completar aforo y después de haberse por internet en la televisión Diocesana V Televisión también Cádiz presenta este informe el día 22 en el colegio de los Salesianos a las 7:30 con su obispo don Rafael Zornoza un informe que entre los datos señala que el 67% de la población mundial vive en países donde se producen graves violaciones a la libertad religiosa el pasado martes celebramos la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz intensamente en distintos puntos de Andalucía en Almería hasta Ramón bogas son decenas de miles de devotos toda la comarca del Poniente los que peregrinan hasta sus pies spot-on celebraban la fiesta litúrgica de la Exaltación de la Cruz y el domingo no lo propio también en nuestra vecina archidiócesis de Granada se clausuraba el Año Jubilar concedido a la Hermandad del Cristo de San Agustín y desde aquí queremos felicitar también a los emérito de Jaén don ramón del Hoyo que cumplió el pasado miércoles 25 años de su consagración episcopal mañana sábado a las 11 presidirá una eucaristía de acción de gracias por su episcopado en la tienda ahora si te quedas con las noticias de estudios existen to cope seguimos con la actualidad de la Iglesia en Huelva conoceremos mejor los entresijos del Archivo Diocesano a través de su técnica Macarena Tejero con quién hablaremos sobre el día a día en este recurso desde la implantación de las normas Hobbit y su reapertura después de la reforma a la que fue sometido el archivo hace un año y como siempre contaremos con la visión de la actualidad de Rafael Benítez las noticias de Cáritas que nos traerá a Peña monje Pablo frasco con la agenda y ya en el control y Héctor Sánchez con las últimas noticias buenas tardes Héctor muy buenas tardes Alain dando pasos respecto al retorno a la normalidad también y lo referido a los cultos los obispos de la provincia eclesiástica de Sevilla a la que pertenece la diócesis Huelva hicieron público un comunicado conjunto el pasado martes sobre la conveniencia de retomar la normalidad del culto externo aludiendo al curso favorable de la situación sanitaria derivada de la pandemia del covid con un descenso de contagios y el avance de la vacunación con aspecto más destacado de esta tendencia positiva los obispos han considerado la conveniencia de retomar la normalidad del culto externo tal como se ha empezado a hacer de manera puntual en algunos lugares con esto desde la diócesis se reitera el llamamiento a los fieles para que sigan atendiendo las disposiciones y recomendaciones de las autoridades competentes en la línea en Huelva permanece vigente el decreto firmado por el Vicario General el padre murió Rodríguez el pasado 13 de mayo sobre el uso de la vía pública para actos religiosos tras el cese del estado de alarma que expresa la obligatoriedad de solicitud del acto público adjuntando el permiso taxativo y por escrito de la autoridad municipal competente y el visto bueno favorable del párroco Andrés Vázquez de ser el delegado diocesano para hermandades alegres porque parece que ya la situación se va normalizando nosotros en la diócesis pues tenemos decreto desde mayo que actualmente están vigencia le recoge el sentir todos los obispos de la provincia eclesiástica destacar pues la alegría de que ya el virus nos vaya dejando normalizar un poco la en la situación la esperanza de que se vayan estando bien las salidas extraordinarias y las salidas profesionales y poder celebrar pues todas las manifestaciones y cultos un público que tiene la vida de nuestra quieres seguimos hablando de otras noticias celebrado el encuentro del clero con el que se ha iniciado el curso pastoral la cita se desarrolló de ayer jueves en el Seminario Diocesano con una oración y contó con la presentación del curso pastoral a cargo de nuestro Obispo Santiago Gómez entre otras intervenciones el Ayuntamiento de Valverde del Camino ha hecho entrega el título de Hijo Adoptivo y de la medalla de oro de la localidad a Servando Pedrero párroco del municipio y natural de La Palma del Condado que se ha mostrado así de contento por este reconocimiento la verdad que me he encontrado con un pueblo cogedor se ha sumado mucho a las iniciativas que se han ido proponiendo desde la parroquia Santo desde caritas ayuda social a los más desfavorecidos y más en estos tiempos un poco de de pandemia y más difíciles como también toda la restauración del templo parroquial de Nuestra Señora del reposo y otro reconocimiento un sacerdote esta vez en Aracena así fue el sábado cuando el Ayuntamiento de Aracena realizó un acto público de agradecimiento y despedida a Longinos Abengozar Muñoz tras su jubilación como sacerdote y 37 años como párroco del municipio de plata para la comunidad de Agustinos en Huelva el convento de las Madres Agustinas en Huelva será el lugar en el que se celebre este próximo domingo la bendición del banderín de San Agustín y los 25 años de la llegada de la comunidades de Justino Sanz nuestra diócesis con una Eucaristía que presidirá el obispo don Santiago Gómez a las 20:30 organizada por la agustiniana Hermandad de la Buena Muerte sin duda es una efemérides que hay que celebrar Emilio Rodríguez prior de la comunidad que reside en Aljaraque todo con el deseo de trabajar por la diócesis de hacerlo mejor por la diócesis de vivir la comunión de la Iglesia Diocesana de estar al servicio actualmente los agustinos se encargan pastoralmente de las parroquias de Aljaraque y 25 años después el Emilio Rodríguez vicario general continúa con la Capellanía del centro penitenciario entre otros encargos Pastora con un pequeño adelanto de nuestra cita el próximo domingo con Iglesia noticia las 9:45 que tendremos pues contaremos muchas noticias como siempre y además pues contaremos con la presencia de Celestino Gómez y su mujer María plaza Domínguez que nos contarán hablarán de su ida a Perú como misionero la semana que viene cualquiera que sospechen que le lleve la contraria la duda era irreal desde el principio pero me los estupendos me dijo occidentales incluida está obsoleta y carísima institución UE qué es la ONU parece que algunos tenían interés en alentar la duda hoy ya saben que todo era mentira luego he recapacitado porque en realidad no sigo los medios al uso es decir no veo los tres diarios desde que capte los diversos Sejos como la tendencia de oxigenadores educativa con nuestro bien y milongas varias incluidas en lo que debería ser solo información para que cada uno elabore su propia opinión así que igual me equivoco y siguen para dos por el ascenso del totalitarismo islamista en Afganistán cierto prócer andaluz cuya señora fue contratada por que sí y ahora está en evidencia que dice que el que que le pregunten a los responsable de haberle faltado y tal a parte de la exhibición derrocho de hormigón armado debe ser que era un comando contratante anónimo si fuera el único caso en todo el panorama andaluz nos quedaríamos tranquilos pero no hay pueblecito donde no se conozca ese modelo que definió cierto presidente de la Junta cuando salto lo dejo los contratos eso hermano como todo el mundo tiene derecho a trabajar que decir con sueldos de la Junta judicado por ser vos quién sois familia y amigos lo preocupante es que la sociedad andaluza parece perdonar estos comportamientos a quienes me pidieron perdón ni manifestaron arrepentimiento o procesar un propósito de enmienda lo hemos hecho lo volveremos a hacer y ustedes no faltarán de nuevo los principios que aquí no se aplican se deberán aplicar a cualquier otro grupo y a la historia me remito seguro de los detalles que igual no es así pero dicen que el Gobierno quiere eliminar las pruebas de recuperación en la ESO automáticamente suspende la que suspendan igual deberían suprimir la obligatoriedad de la secundaria directamente y así dejar de maltratar a alumno que quieren estudiar y a profesores que viven el día a día como hoy en la clase con Profe del tiro de cierta marca gallega que sé que esta semana la prensa a la que le importa más que sus alumnos sean buenas personas y respeten a los animales les importa más eso que si han alcanzado un buen nivel de conocimientos convertimos a los maestros y profesores en catequista Walker y a disfrutar lo votado hay un ciudadano al que nada de esto le debe importar mucho pero según parece cuando lo detuvo la Guardia Civil de Tráfico dio positivo en sustancias irritantes que son unas cuantas ahí batiendo records hasta que llegue la nueva generación educada según las nuevas reglas que prometen mejorarlo aminoácido noticia que una señora a la que no tengo el gusto de conocer dejo de llevar a su niño al colegio porque lloro el primer día y para ello para ella era insostenible la generación hecha de algodón de azúcar promete buenas tardes sigue toda la actualidad de la diócesis de Huelva en Twitter arroba diócesis Huelva si reabrió el Archivo Diocesano de Huelva concretamente en unos días se va a cumplir el próximo martes 21 de septiembre y además esa reapertura estuvo marcada por dos importantes acontecimientos por un lado la aplicación de la normativa y respecto a la pandemia toda la normativa Covite y por otro lado la de unas obras unas reformas que se hicieron para mejorar las instalaciones para hablar de todo y yo tenemos a la técnica del Archivo Diocesano Macarena Tejero aquí andamos ya la bienvenida buenas tardes Macarena buenas tardes Sarai un año ya parece mentira y muchas más cosas que tienes que contarnos si ha sido un año de mucho correr la verdad de mucho trabajar y de mucho adecentar el archivo y ponerlo en orden para el servicio de todos los ciudadanos onubenses me gustó mucho algo que dice que se parece una paradoja hablar de vida en una institución cuya función es conservar reunir y custodiar la documentación que pierde su valor administrativo y de gestión para pasar un valor de consulta investigación y dices tú y sin embargo él no he estado más en movimiento que este año tan diferente para todos cuéntanos sí hombre estamos hablando sobre todo un archivo histórico y siempre pensamos en esos papeles viejos esa documentación que y que nadie consulta o que consultan los pocos eruditos que hacen crónicas sobre ellos no y sin embargo ha sido un año de mucho movimiento de mucho trabajo de incorporar fondos nuevos al depósito ya ya establecido ha sido un año donde realmente sentido que el archivo estaba vivo que se revaloriza y que va cumpliendo tapas y que en un momento dado ese sueño de los justos que duermen los expedientes se despierta amanece para ellos y alguien les da una nueva oportunidad un nuevo enfoque o una nueva historia y hablaba antes de que uno de los acontecimientos cuentos que marcó la reapertura del archivo hace ya un año fue la aplicación del Protocolo respecto a la pandemia en Archivo Diocesano bueno en un principio nos movíamos en el no saber como todo el mundo y vamos un poco a lo que las autoridades sanitarias nos iban a vertiendo teníamos muy claro no que hay que respetar una serie de norma que ellos trabajan de una forma conjunta y que había que darle las medidas de seguridad que fueran las más eficientes para que trabajarán con las máximas garantías posibles no y tranquilidad para ellos por lo cual se pasó de la libre acceso a los archivos había que solicitar una cita previa antes de llegar a los depósitos antes de llegar a la sala de investigación pues se les tomaba medidas de temperatura se desinfecta van zapatos en todo momento zona que se les daba para ellos trabajar eran las que debían ocupar siempre se medían la distancia de seguridad con respecto a los otros investigadores y usuarios y y bueno al uso de mascarilla era obligatorio pero asan sentido cómodo se han sentido como dos empezaron a venir con cierta cautela tú piensa que los archivos empezamos abrir en las primeras fases no y sin embargo ha sido continuo el estar aquí en el archivo ha sido continuar han estado viniendo en todo momento hay que decirles unas medidas que continúan vigentes y sigue haciendo y me en alguna ocasión Macarena solo los de la capital eso eso me ha dado a conocer la calidad de las personas que investigan a ver entre ellos se crean vínculos entre nosotros se crean vínculos cuando tú te pasas mucho tiempo delante de unos expedientes estudiarlo por la comunicación al final se activa y se reaviva el cierre perimetral hizo que bueno que los que estuvieran fuera de Huelva capital no hubieran venir a consultar y continuar su trabajo por lo cual se ha desarrollado una labor solidaria entre ellos donde el que si podía venir no se lo investigaba a sus propias temáticas sino que ayudaba al compañero al investigador facilitaba el trabajo le habría legajo le consultaba datos y documentos ha sido muy bonita esa primera etapa donde realmente entre el vínculo seguía continuaba y el estudio han podido seguir los seguirlo desarrollando algo que ha felicitado mucho también es esa reforma no en las instalaciones y que se puede considerar también una gran mejora en ese día a día del archivo si yo creo que ha sido la gran reforma que ha vivido Lazio diocesano incorporarme aquí después de etapa de estar en casa y he comenzar con una reforma tan grande lo que solo lo que es el archivo donde están unificados los de donde sea transferido nueva documentación donde se han habilitado nuevos metros de estanterías con el fin de poder albergar los expedientes ha sido un así que una reforma importante pero realmente le ha dado valor al archivo y a este servicio tan importante que presta la diócesis un archivo que tiene un gran interés si te parece como nos cuenta el historiador del arte José María Sánchez bueno para mí como historiador delante el interés del Archivo Diocesano de Huelva es máximo puesto que aquí se encuentra toda la información relativa pues para las obras de arte que se encuentran en las parroquias de la Sierra de Huelva que admiten a fundamental mente de investigación los procesos constructivos las los encargos de Juan mueble de estos templos antojos retablos como escultura pintura o piezas de orfebrería todo se encuentra aquí pues por la documentación que se generó con el transcurso de los siglos numerosos investigadores que han pasado también por aquí durante este año Macarena cuál es el perfil del investigador bueno el perfil del investigador es siempre cualquier persona que tenga curiosidad es decir el Archivo Diocesano están rico tanto en temática como un volumen documental que cualquier persona que quiera saber de cualquier cosa tanto de Huelva como de cualquier pueblo de Huelva de supervivencia entera debe de pasar por el Archivo Diocesano es decir nos vamos a encontrar con expedientes de Hermandades con tema genealógico con un tema de cada organismo cualquier asunto está está recogido en los expedientes y en los legajos de este archivo siempre digo lo mismo lo importante es saber qué queremos preguntar porque si tú le haces la pregunta correcta el documento el documento a te va a hablar seguro siempre te la importancia del Archivo Diocesano nos habla también otro de los investigadores que pasan por investigadores de niebla Pelayo castillo en cuanto al interés del archivo es absoluto sorprendente en el sentido de que siempre hacer un archivo diocesano pensaba que era eminentemente bueno mira únicamente de carácter religioso pero cuándo empiezas a tratar con documentación de la sociedad de mi punto de interés de que niebla la vida en la cotidiana del pueblo la religión en la época moderna que es la que se centra fundamentalmente la mayor parte del archivo gabinete centralizada está totalmente condicionada por la por el por la religiosidad de la sociedad y evidentemente reconocer todo esto proceso tanto en caliente mente en testimonios personales en escritos oficiales cruzados entre instituciones religiosas y si hay una documentación social que es de un interés en bestial sabes una de las grandes sino la mayor alguna de las grandes pata que sustenta la vida social de la niebla de las modernas para mí es indispensable escuchar a los investigadores hablar así del Archivo Diocesano que te sea tan útil y luego eso que los archivos y que esos expedientes cobren vida como decías el principio Macarena a seguir hay mucho tiempo por delante y bueno a seguir con el trabajo magnífico que se realiza desde Archivo Diocesano muchísimas gracias por estar con nosotros de nada a vosotros por por darle difusión y por abrir las puertas al archivos a todas a todo el ciudadano que quiera venir visitarlo y consultarlo comenzamos ya el espacio de Cáritas contándoles que Cáritas Diocesana de Huelva se ha ido conformando una red viva y dinámica lo largo y ancho de toda la provincia de personas voluntarias integradas en equipos de Cáritas parroquiales vuelos diferentes centros de acogida con una metodología clara y desde el acompañamiento en concreto caritas trabaja en diferentes espacios que se ubican en zonas como el Andévalo Huelva ciudad la costa las minas del condado oriental y el condado occidental no es así teníamos que buenas tardes buenas tardes Sarai si estos espacios como tú bien dices termine de trabajar a lo largo de todo el curso siempre de manera coordinada con un comunión y para responder a estas realidades de pobreza y vulneración que tienen las personas este año hemos retomado la presencialidad después de un año complicado en el que bueno a pesar de que las plataformas online permitido estar en contacto y que siga el trabajo adelante desde caritas valoramos el contacto directo la cercanía con el voluntariado y seguimos apostando por estos espacios que son tan ricos para para la acción socio caritativa cada coordinadora decir que está formada por las caritas parroquiales de la zona que se reúnen mensualmente para poner en común las diferentes acciones las buenas prácticas y también para intercambiar ideas y seguir aprendiendo y creciendo todos juntos para una vez es responsable de la formación animación comunitaria y nos cuenta un poco más sobre el trabajo que realizan en eso es fácil gracias a que tenemos espacios en los territorios de Huelva y el de la capital y de toda la provincia es que podemos seguir adelante y retomar esa presencialidad que tanta falta nos hace para estar cercanos para volvernos a ver y juntos programar y hacer ese camino que se nos propone el de los últimos con la mirada puesta en el Evangelio y con mucha creatividad este año trabajando mucho con el voluntariado y trabajando siempre con eso señor de fraternidad y de que toda la comunidad cristiana pues se pueda animar a trabajar así que aprovechamos este espacio los reforzamos lo cuidamos con los párrocos con toda la gente de pastoral y con toda la comunidad cristiana gracias tenía te esperamos la semana que viene buenas tardes vamos con las principales citas para los próximos días mañana sábado al Obispo de la Diócesis Santiago Gómez presidirá la función principal a la Virgen de los Dolores a las 19:30 en la calle Real de Lepe los actos enmarcan en el programa previsto este 2021 con motivo del primer centenario de la Hermandad de Los Dolores y por el que mañana sábado tendrá lugar la salida extraordinaria de la Virgen de los Dolores el próximo 25 de Secretariado de Pastoral Penitenciaria en el marco de la celebración de Nuestra Señora de la Merced patrona de Instituciones Penitenciarias celebrará los 25 años de su creación en la Casa de Ejercicios de Nuestra Señora de la cinta a partir de la 1 de la tarde con una Eucaristía presidida por el capellán del Centro Penitenciario de Huelva y vicario general padre Emilio Rodríguez Claudio tras la misa compartirán un rato de convivencia y el día 20 6 la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado las acciones diocesanas se centran este año en Isla Cristina con un programa que tiene como acto central la Eucaristía que será presidida por el obispo de Huelva en el municipio costero el mismo día 26 a las 11 en la plaza de La Almadraba en nuestro programa de hoy ahora si les esperamos el próximo viernes para solista como digo siempre buen fin de semana