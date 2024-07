"La diferencia entre el PP y el PSOE es que el PP escucha a los ciudadanos" Manuel Andrés González

Ya hemos hecho balance en el último año con la alcaldesa de la capital y con el presidente de la Diputación. Hoy le toca el turno al presidente del Partido Popular en la provincia Manuel Andrés González. Muy buenas tardes

Buenas tardes.

Bueno, así da gusto ser presidente del Partido Popular con gobiernos del mismo color político en el Ayuntamiento y en la Diputación y en total cuatro victorias en el último año. Cómo ha sido este año?

No podemos olvidar que yo llevo 16 años al frente del Partido Popular de Huelva, con años muy duros, hemos pasado por todo, pero yo creo que lo que está ocurriendo ahora en el Partido Popular de Huelva es fruto del trabajo de muchísimos años de personas que llevan 40 años trabajando diariamente, incansablemente.

Había veces que íbamos algún pueblo del interior y que íbamos a un mitin y éramos más las personas de fuera que íbamos que las personas del pueblo. Ahora, por fortuna, no podemos decir lo mismo, ya que, a la vista está, que se está produciendo un cambio sociológico en la provincia de Huelva. Ya no podemos hablar de algo fortuito o casual, con las elecciones europeas cerramos el círculo; cuatro elecciones en los últimos dos años y cuatro victorias del Partido Popular en la provincia de Huelva.

En el caso de las generales, se nos escapa porque ganó Pedro Sánche , pero lo cierto es que Huelva históricamente era la provincia donde porcentualmente había más voto socialista y, sin embargo, se ha teñido de azul.

A mí me decían, no sé si es cierto, que las dos provincias más socialistas de España eran Girona y Huelva. Pues por fortuna, gracias al trabajo y sobre todo gracias a la gestión de los políticos del Partido Popular los ciudadanos de Huelva se han dado cuenta de que hay otra forma de hacer política una forma de política que es la de priorizar siempre y sin ningún tipo de excepción el interés general de los ciudadanos a cualquier otro tipo de interés y, por tanto, la gente de Huelva, pues ya está optando por otra papeleta distinta a la del PSOE.

Personalmente, Manuel Andrés en qué cambia dirigir el Partido Popular cuando se gobierna en casi todas las administraciones a cuando no se tiene ese respaldo?

Pues dos cuestiones principales; una satisfacción personal evidentemente y otra pues a la hora de acometer algún tipo de trabajo pues la cantidad de personas que tenemos a nuestra disposición para abordar ese tema. Cuando se convocaban elecciones pues estaba los dos diputados nacionales, los dos diputados autonómicos, los dos diputados provinciales y poco más y los tres alcaldes que teníamos ahora por fortuna, tenemos más mimbre, tenemos más personas disponibles para contar en todos los rincones de la provincia el programa político del Partido Popular, la gestión.

Creo que el éxito del Partido Popular es que contemos la gestión de nuestros cargos públicos, como es el caso en estos momentos de nuestros consejeros, de nuestros delegados territoriales, de nuestro Presidente, la propia Diputación, de nuestros alcaldes sobre todo. Siempre lo digo, los alcaldes son el espejo donde nos miramos.

El Partido Popular cuenta en este momento, por fortuna con 31 alcaldes y alcaldesa involucrados al 100%, con su pueblo. Las discusiones que yo puedo tener con nuestros alcaldes es porque cada vez quieren más, y es legítimo, para su pueblo, y, por tanto, cada vez nos aprietan más para que la Junta, la Diputación y por supuesto el Gobierno de España, que en este momento ni está ni se le espera en provincia.

Cuando hablamos de Huelva, indiscutiblemente tenemos que hablar de las infraestructuras, de la falta de infraestructuras, pero además en las últimas horas, del aeropuerto y de Iberdrola que supone el 20% de toda la inversión de hidrógeno verde de Andalucía.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Es un castigo a Andalucía y un castigo a esta provincia. No sé dónde están los socialistas de Huelva para alzar la voz y para ponerse frente a Pedro Sánchez. Están maltratando diariamente, minuto a minuto a esta provincia, no pasa un día en que no nos levantemos con otra mala noticia por parte de Pedro Sánchez, del Gobierno de España con la provincia de Huelva. Es que no hemos digerido todavía la patada para adelante que le han dado al AVE que Sánchez quiere que llegue al 2050y que por supuestono lo vamos a permitir, cuando nos encontramos que da la espalda a un proyecto vital para el futuro de Huelva como es ese proyecto de Iberdrola de hidrógeno verde, donde se iba a generar muchos millones de euros donde se iban a crear miles de puestos de trabajo en la provincia de Huelva y no terminamos de digerir eso y nos levantamos con la renuncia a ese interés general para el aeropuerto de Huelva.

Es que ni comen ni dejan comer, es que no solo no invierten en la provincia, que siguen corta pisando a quienes quieren invertir porque no podemos olvidar que el proyecto del aeropuerto es un proyecto privado con dinero privado.

Un gobierno capaz de limitar las inversiones y encima intentan venderlo como algo positivo. Pero yo insisto, dónde están los líderes políticos del Partido Socialista de la provincia de Huelva, dónde está María Eugenia Limón para alzar la voz por esta provincia? me encantaría tener un debate. Vengo retando desde los de los tiempos de Caraballo a tener debates públicos para demostrar la apuesta de Juanma Moreno por esta provincia y la apuesta que no existe de Pedro Sánchez.

Para qué quiere Huelva un gobierno en España, para que la maltrate exclusivamente, dónde está la subdelegada del Gobierno?a mí se me caería la cara de vergüenza. Ahora dice que hay otra opción para Iberdrola, una nueva subvencione, pero el problema es que ya he perdido una, ya hemos perdido un tren y tengo que coger otro, vamos a intentarlo evidentemente no vamos a tirar la toalla, pero hombre, ya me han perdido un tren muy importante, de muchos millones de euros para esta provincia y de muchos miles de puestos de trabajo.

¿Cómo ve el presidente del PP en estos momentos al PSOE en la provincia?.

Pues que no está, pero lo preocupante es que no alzan la voz. ¿Para qué quiere Huelva representantes en el Congreso y en el Senado que no alzan la voz por los intereses de esta provincia? ¿Qué está haciendo en el Congreso el señor Cruz o la señora Faneca? ¿Que hacen en el Senado el señor Amaro Huelva o la señora María Eugenia Limón? absolutamente nada. A mí me gustaría saber qué iniciativa han registrado.

Me gustaría saber qué le han pedido al Gobierno de Sánchez para Huelva en este curso político. Es que no pueden salir porque no solo no han pedido nada, sino que están avalando y respaldando las decisiones negativas de Pedro Sánchez y del gobierno socialista para con esta provincia.

¿Cuál es la diferencia a la hora de gobernar entre el Partido Popular y el Partido Socialista?

Primero oír a los ciudadanos para conocer de primera mano las demandas que tiene esta provincia, algo que hace Juanma Moreno.

Juanma Moreno, antes de presidente de la Junta Andalucía, vino a la provincia de Huelva 200.000 veces, se sentó con todo tejido social, tejido cultural, tejido empresarial, con todo industria, con los agricultores, con los ganaderos, con el sector pesquero...Y Juanma cuando llega al gobierno tiene un conocimiento exhaustivo de la problemática que tiene esta provincia.

Qué queda de los grandes proyectos de Huelva para con la Junta de Andalucía? El Materno Infantil que va a ser una realidad el año que viene, con un compromiso firme del presidente del Gobierno de la Junta Andalucía, que ha dicho que se está terminando el proyecto y en el primer semestre comenzarán las obras.

El compromiso con los agricultores se ha cumplido y esperemos que cumpla la otra parte que el Gobierno de España con ese acuerdo suscrito en el mes de noviembre con los agricultores del Condado de Huelva. La Junta ha invertido ya más de 200 millones de euros.

Lo mismo decimos en educación, el único colegio público, los que alardean de lo público, que se ha construido en el centro de la capital de la provincia, lo ha hecho un gobierno del Partido Popular liderado por Juan Moreno. Lo mismo del Instituto Rábida, pero lo mismo ocurre en La Palma del Condado con mi Manuel Siurot.

En sanidad, es verdad que hay muchas carencias, muchas, lo reconocemos, y se está trabajando sobremanera con más presupuesto que nunca en sanidad.

Te recuerdo que los ciudadanos de Lepe, de mi pueblo, tenemos un hospital concertado porque el Gobierno de España no cumple con sus obligaciones. Si ya hubiera finalizado las obras de acceso al hospital de Lepe, estaría abierto. Hay dinero en presupuestos de 2024 para poner a disposición de todos los vecinos de la costa de Huelva ese hospital.

¿Cómo ve este año 2025? Qué proyectos son los que van a destacar en este el año 2025?

Pues ya hemos hablado del Materno Infantil, pero es que los agricultores siguen necesitando de las administraciones, pero es que la industria sigue necesitando de la administración, pero es que el turismo sigue necesitando de la administración y el foco está puesto en la misma; en el Gobierno de España en Pedro Sánchez.

Es decir, si no hay AVE, hay estancamiento en el turismo, si no hay aeropuerto, hay estancamiento del turismo y de la economía en general.

La agricultura tiene mucho que decir en el aeropuerto, pero si no hay infraestructura hídrica, tenemos un problema en la agricultura y tenemos un problema en la industria con la cantidad de proyectos en marcha.

Huelva es la provincia con más potencialidades sin exprimir, virgen completamente y hay una administración que está dando el do de pecho para que salga adelante y otra que le pone freno.