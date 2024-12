Va a Sierra Nevada a la nieve y descubre una habilidad con sus amigos que desconocía: "Casi me quedo sin tobillo"

Foche Ortega, un joven granadino que decidió pasar un día de diversión en Sierra Nevada con sus amigos, se ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales tras publicar un video en TikTok en el que demuestra una destreza insólita a la hora de esquivar un trineo a toda velocidad. La imagen, captada en el corazón de las montañas nevadas, muestra cómo Ortega, con una agilidad sorprendente, realiza un salto impresionante que permite que el trineo pase por debajo de él sin rozarle ni un solo centímetro.

El video, que ha acumulado miles de likes y comentarios, muestra cómo el trineo, conducido por un amigo suyo, se aproxima con velocidad detrás de Foche. Con los reflejos de un atleta profesional, Ortega realiza un salto que deja a todos boquiabiertos.

Aterriza sobre la nieve como si nada hubiera sucedido, manteniendo un equilibrio perfecto. La imagen es acompañada de la expresión de sorpresa de sus amigos y, evidentemente, la de los miles de usuarios que han comentado sobre su increíble habilidad.

Alamy Stock Photo Esquiadores en la zona de Borreguiles de las pistas de esquí de Sierra Nevada, Granada, Andalucía

En el vídeo, Foche bromea diciendo que "casi me quedo sin tobillo", una expresión que, a la luz de los comentarios que ha recibido, no parece tan exagerada.

Va a Sierra Nevada a la nieve

Entre ellos, se destacan algunas reacciones como: "Un tío chill", "Poco se habla de la señora que pasa por medio como Pedro por su casa y nadie le roza…", "Estos jóvenes y sus rodillas buenas", o "y con las manos en los bolsillos", haciendo referencia a la calma y control con los que Ortega ejecutó su arriesgada maniobra.

Otros usuarios no dudaron en darle un toque aún más cómico al asunto, con comentarios como "Qué deportista olímpico nos perdimos", "Has estado entrenando toda tu vida para este momento... y lo sabes..." o "Menudos reflejos, mi cuñado a mí me llevó por delante por lo mismo y resulta que le vi venir desde 1 kilómetro". Las bromas sobre los reflejos y las habilidades del joven no cesan, y muchos destacan la capacidad casi sobrenatural que demostró en ese preciso momento.

El vídeo ha generado una oleada de diversión y admiración en la red, y no es para menos: mientras algunos comentan lo sorprendente de los reflejos de Foche, otros no dudan en señalar lo que podría haber sido una tragedia si la maniobra no hubiera salido bien. "Casi me quedo sin tobillo", repitió Ortega en tono jocoso, pero la verdad es que lo que para muchos parecía un truco de película, fue el resultado de pura agilidad y reflejos.

Alamy Stock Photo Churros y chocolate caliente en la nieve de Sierra Nevada, España

Sin duda, un día de nieve que Foche y sus amigos no olvidarán, y que muchos tiktokers estarán comentando durante semanas. ¿Nos encontramos ante el nuevo fenómeno viral de las redes? Los comentarios ya no dejan lugar a dudas: Foche Ortega ha demostrado que, con los reflejos adecuados, no hay trineo que se le resista.