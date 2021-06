La CGE y Cámara alertan de que el bloqueo de la Ley de Suelo amenaza la recuperación económica de Granada

La paralización de la tramitación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) es un varapalo para los planes de reconstrucción de la economía de Granada y de la comunidad autónoma andaluza. El bloqueo de esta norma, llamada a crear un nuevo marco regulatorio que simplifique la maraña burocrática ligada al urbanismo, amenaza la puesta en marcha ágil de proyectos y la llegada de inversiones a la provincia.

“La LISTA es una norma necesaria, muy demandada por los empresarios, en la que hemos trabajado codo con codo con el Gobierno andaluz”, ha explicado Gerardo Cueva, presidente de la Confederación Granadina de Empresarios y de Cámara Granada. “Es una herramienta clave para la reconstrucción económica de Andalucía y Granada”, así que su bloqueo “frenará la recuperación de la actividad, la reducción de las cifras del paro y la puesta en marcha de proyectos estratégicos para la provincia”.

Las dos organizaciones han lamentado que el freno a la nueva ley de suelo se haya producido por cuestiones que no tienen que ver con su contenido. En ese sentido, el presidente de ambas organizaciones ha subrayado que es una “una norma transversal” cuyos objetivos son eliminar burocracia, acortar los plazos y garantizar la seguridad jurídica en las actuaciones urbanísticas. “Es una ley esencial para el desarrollo económico, ya que facilitará la llegada de inversión, minimizando el abandono de proyectos ante la complejidad actual de trámites y normativas”, ha explicado Cuerva. “Ahora más que nunca necesitamos no espantar a los inversores. Es urgente que se despeje el horizonte burocrático para que los proyectos de reconstrucción, las iniciativas tractoras que tienen que impulsar los fondos europeos, no se queden en el cajón”.

Además, la paralización de la LISTA es un “ataque frontal” a la seguridad jurídica y a la certidumbre, dos factores esenciales para el desarrollo de la actividad económica. “Lo último que necesitamos en el actual contexto es inestabilidad política. Los empresarios y los inversores necesitan estabilidad y confianza para desarrollar su actividad”.

Gerardo Cuerva ha apuntado que Andalucía, en un momento en el que es más necesaria que nunca la reactivación económica, “no puede ‘pararse’ por intereses particulares”.

Por ello, el presidente de la CGE y Cámara Granada ha instado a los grupos parlamentarios a que recuperen la tramitación parlamentaria de LISTA y a que trabajen, “con responsabilidad” para realizar sus aportaciones al objeto de conseguir “el mayor consenso posible que redunde en el futuro de Granada y Andalucía”