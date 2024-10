El Sindicato Unificado de Policía solicita que se reconozca a los policías que se juegan su vida por los demás

El Sindicato Unificado de Policía, SUP, comunica que este 2 de octubre la Policía Nacional celebra su día grande, el Santo Ángel Custodio, y como todos los años desde la Dirección General se condecorará con el ingreso en la Orden al Mérito Policial a, entre otros, aquellos Policías Nacionales que han tenido una actuación meritoria en el ejercicio de sus funciones.

Desde el SUP queremos felicitar a todos aquellos compañeros a los que se le reconoce dicho trabajo, pero a la vez, denunciamos que desde la Dirección se está impidiendo que Policías Nacionales que han puesto en peligro su vida para salvar la de otros ciudadanos, incluso estando fuera de servicio, sean reconocidos con la Cruz blanca al mérito policial con la peregrina excusa de que ya han tenido otro tipo de reconocimiento, incluidas otras corporaciones.

Este año tenemos por ejemplo en Motril el caso de un compañero observó a una niña y dos adultos que fueron arrastrados por las corrientes marinas contra las rocas de uno de los espigones de la playa la Pelá-El Cañón. Tras lanzarse al agua, el policía consiguió alejar del espigón a los bañistas evitando así su ahogamiento. El policía arriesgó su vida para rescatar a tres personas en grave peligro, ya que en esos momentos ondeaba la bandera roja en la citada playa, finalizando el rescate exhausto tras ser haber sido arrastrado por la corriente, mar adentro, junto a las rocas y el espigón.

Según parece no es meritorio que esta y otras actuaciones heroicas sean reconocidas con la cruz blanca, la cual, por cierto, no conlleva remuneración económica, y si se le entregue dicho reconocimiento a personas que son ajenas al cuerpo y cuyo único mérito ha sido colaborar de alguna manera con la Policía Nacional en actividades que nada tienen que ver con la seguridad ciudadana, acción que consideramos como un insulto para los Policías Nacionales. No estamos en contra que se reconozca el trabajo o colaboraciones que otras personas o entidades realizan con la institución, pero creemos que debería premiarse con otro tipo de reconocimiento y no con el mismo con el que se premia la labor de los Agentes de la Policía Nacional.

Por todo ello solicitamos a la Dirección General de la Policía que reconozca a aquellos compañeros que se han jugado su vida para salvar la de los demás, con el ingreso en la Orden del Mérito Policial, Cruz con Distintivo Blanco, con independencia de si su actuación ha sido reconocida por algún colectivo o policialmente.