Salobreña quiere crear un camping para autocaravanas en el segundo vial de la Playa

Aprovechando la celebración de FITUR en Madrid, hablamos de turismo en Salobreña, con un futuro esperanzador como nos ha comentado en varias ocasiones su alcaldesa, Maria Eugenia Rufino.



Lo más destacado que se avecina es en cuanto al TH1-TH2, la zona hotelera que se encuentra en la playa. La alcaldesa nos habla de que hay grupos inversores interesados en instalarse en esta zona y sobre todo especializados en albergar deportes de élite, algo que nos interesa mucho porque sería tener movimiento durante todo el año. "Hemos trabajado con grupos inversores que tienen muchísimo interés y eso creo que para Salobreña sería magnífico, por establecer un tipo de establecimiento totalmente compatible con el turismo tradicional, pero también especializado en el turismo deportivo. Por ejemplo, hoteles que están especializados en albergar deportes de élite como ciclismo, fútbol y demás… Nos manifestaban la necesidad de suelo para implantar por ejemplo cinco campos de fútbol de césped, que lo harían ellos como instalaciones complementarias al uso del Hotel. Esto es muy interesante para nosotros porque este turismo desestacionaliza muchísimo, ya que es prácticamente de invierno, lo cual sería una vía muy importante que estamos explorando".

También nos dice Maria Eugenia, que es muy interesante que el desarrollo del PLA1 y PLA2 de Playa Granada y el TH2 de la Punta del Río de Salobreña se desarrollen en paralelo, ya que se va a solucionar el problema de la inundabilidad que provoca la desembocadura del río Guadalfeo."Me ha llamado mucho la atención el interés que ha despertado el anuncio de la inversión por parte de la junta de Andalucía con fondos europeos para resolver de una vez por todas el problema de la inundabilidad, es decir, da solución a la desembocadura del río Guadalfeo y, por tanto, esos terrenos perder esa condición de inundables porque se adoptan las medidas correctoras necesarias, va a hacer que ese suelo tenga más posibilidades de desarrollarse en un medio plazo. Ha habido mucho interés y hay una iniciativa y una idea que nos ha rondado siempre, yo lo he hablado muchísimas veces con la alcaldesa de Motril, que el desarrollo de sus suelos y los nuestros devenían ir de la mano y además en paralelo, contando con los mismos tiempos. Esto va a permitir que esto se produzca, ya que hasta ahora no se podía. Hay grupos inversores que ya hablan de eso, de caminar juntos y esa vía es también muy interesante y abre un nuevo horizonte para este desarrollo".









Seguimos hablando de hoteles y nos comenta la alcaldesa la subvención de 2 millones de euros que llega para el “ Hotel capullito “ que se encuentra en las laderas de Salobreña y que ya está en marcha y otra novedad que podría darse en Salobreña es el "Camping para autocaravanas" que se quiere instalar en el vial que hay detrás de la urbanización Salomar 2000. "El Glamping, algo parecido al camping para estacionamiento de Autocaravanas, que es una cosa un poquito más selecta que exige la administración a quien invierta en esta implantación una serie de dotaciones que no tiene un camping normal y nos parece que ya que hemos estado tanto tiempo trabajando en esta idea sería interesante dejarla puesta en marcha y ya estamos preparando todo el pliego para que salga a licitación. El uso de dos parcelas que están en la zona del vial, por detrás del Salomar. Es primera línea de playa y por tanto es un sitio magnífico para esta implantación y ya estamos ultimando todo"



También se están luchando para conseguir una subvención de fondos europeos para la Caleta y recuperar ese encanto marinero del Caletón, construir un mirador blando, actuar con una limpieza más profunda en la zona y evitar desprendimientos.













Con respecto al Castillo también hay novedades y nos cuenta la alcaldesa que se está trabajando en su musealización. Se comenzará en una torre donde con unas gafas 3D podremos visualizar como ir al castillo cuando estaba en uso o disfrutar de un vuelo virtual sobre Salobreña y la playa.

Maria Eugenia también nos habla del Casco Antiguo y de cómo se va a mejorar gracias a los planes de sostenibilidad que llegan por un valor de 2,5 millones de euros. Se está trabajando para instalar más parking en esta zona, aunque todas las actuaciones que se hacen en el casco histórico son complicadas y lentas, ya que está clasificado como conjunto histórico protegido, algo que saben bien los vecinos cuando tienen que hacer alguna obra por pequeña que sea y que desde el Ayuntamiento intentan mejorar esta situación.