Salobreña aplaza su Cabalgata de Reyes por la borrasca Francis

El Ayuntamiento de Salobreña ha anunciado el aplazamiento de la Cabalgata de Reyes Magos al próximo martes 6 de enero como medida de prevención. La decisión se ha tomado ante la previsión de lluvias persistentes asociadas a la borrasca Francis, que ha llevado a la AEMET a activar un aviso amarillo en la Costa Tropical para el lunes.

La Concejalía de Fiestas ha adoptado esta medida tras un seguimiento continuo de la evolución meteorológica durante el fin de semana, priorizando en todo momento la seguridad de participantes y público. El desfile mantendrá su recorrido original, pero saldrá a las 18:00 horas, un horario pensado para facilitar el descanso de los más pequeños al ser el día siguiente laborable y lectivo.

Con este cambio, el consistorio busca asegurar que el evento se desarrolle en las mejores condiciones y proteger el esfuerzo de las casi 500 personas que participan en la organización, incluyendo escuelas de baile, asociaciones, personal municipal y voluntarios, "cuya implicación ha sido especialmente valorada por el consistorio".

Cambios en los anejos

En el anejo de Lobres, el cortejo también modifica su horario y adelantará su salida a las 16:00 horas. A esa misma hora, en La Caleta y La Guardia, el Tren Mágico iniciará su recorrido para llegar a las 18:00 horas a la Casa de la Cultura caletera, donde se sortearán regalos entre las cartas depositadas en el buzón real.

Actividades que se mantienen el día 5

Pese al aplazamiento del desfile principal, Sus Majestades mantendrán su tradicional visita al Hospital Santa Ana para acompañar a los enfermos durante la jornada del 5 de enero. Además, el Ayuntamiento editará un vídeo especial grabado desde el Castillo de Salobreña.

En esta pieza audiovisual, Melchor, Gaspar y Baltasar explicarán a los niños, a modo de cuento, que su visita a los hogares para dejar los regalos se realizará con total normalidad durante la mágica noche del 5 al 6 de enero, garantizando así la ilusión de todos.