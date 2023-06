El sábado por la tarde Carchuna y Calahonda nombrará a Juan Alberto Ferrer como Presidente de la ELA

El próximo sábado 17 de junio a las 7:30 de la tarde en Carchuna y Calahonda, un joven empresario, Juan Alberto Ferrer Correa, tomará posesión como presidente de la Entidad Local Autónoma de estas localidades. Juan Alberto se presentaba como candidato por el Partido Socialista a presidir la ELA y fue el vencedor, obteniendo 980 votos, frente a los 781 que consiguió el Partido Popular.



Hablamos con él y nos reconoce que esto no se consigue solo en una campaña electoral, sino trabajando mucho con los vecinos durante los cuatro años pasados "entendemos que la política se hace día a día y no se tiene que venir a por un cargo en los últimos 15 días de campaña. Creemos que si el pueblo, cuando ya nos presentamos en 2021 nos dijo que nos quedásemos ahí por unos 80 votos, entendimos que querían que hiciéramos oposición y a eso nos hemos dedicado" nos dice. Durante todo este tiempo Juan Alberto y su equipo han sido muy activos "porque creemos que así entendemos la política y creemos que debe de ser así. Y el pueblo igual que he entendido que antes teníamos que estar en la posición, ahora ha entendido que tenemos que ser los que llevamos el carro para alante y desde aquí más que nada, agradecerle la confianza y que no vamos a fallarles".



Como nos dice Juan Alberto, en una población pequeña no se miran los signos políticos, sino las personas, "entendíamos lo que iba a suceder al ir hablando con los vecinos, porque era mucho desgaste de 12 años de gobierno y creíamos que iba a pasar, pero claro, hasta que no se abre la urna, no lo sabes, y aunque tengas mucha previsión de que esto sucediera la verdad es que nos quedamos sorprendidos, con algo más de un 80 % de participación y ha habido una amplia ganancia de votos por nuestra parte ante el equipo contrario.Por lo pronto todo el pueblo ha hablado y nosotros agradecidos por confiar en nuestro proyecto" recalca el candidato.



Para Juan Alberto lo más importante es que los vecinos sientan la administración lo más cercana posible “"mi intención de no ir en las listas de Motril es de poder estar las 24 horas al día (siempre les digo que me dejen dormir por la noche) pero la intención es estar 24 horas con los vecinos. Que siempre que vengan a la entidad local esté aquí, a no ser que esté fuera haciendo alguna gestión, pero que el resto del tiempo siempre voy a estar por aquí, saben que desayuno cada día en un bar diferente del pueblo… Que al alcalde no haya que pedirle cita, que al alcalde lo ves todos los días, eso es lo principal que queremos hacer. Además, lógicamente, queremos volver a Calahonda y Carchuna, donde se merece, que es estar de nuevo en el Top de la comarca, porque eso siempre lo fue. Yo recuerdo de pequeño qué aquí entre agricultura y turismo no cabíamos por las calles y últimamente estamos viendo que ha habido un deterioro, no lo digo yo, lo dice el pueblo, y opinan como yo porque lo han dejado dicho en las urnas y creemos que hace falta volver a esto, siendo "la perla de la Costa Tropical", que puede serlo, que lo fue y puede volver a serlo y eso incluye volver a llevar a Carchuna y Calahonda como destino turístico que incluye hacer un buen mantenimiento de todo el pueblo e incluye volver a poner la agricultura en valor".



El próximo presidente de la ELA quiere organizar una feria agrícola en el llano "unificar los recursos de todas las empresas que vienen aquí a vendernos semillas y tal... pues, en vez de que lo hagan por otros lugares que lo hagan aquí y a lo grande. Reunificar y dar valor a los agricultores y que ellos tengan opciones a ser partícipes de sus ferias, que ya se sabe que nos vamos a Madrid, Berlín… Y al final el agricultor, que es el que trabaja la tierra, no tiene opción a disfrutar de eso. Entonces, como movemos, tantos millones de euros en ese tema, aquí se puede hacer una feria, aunque sea pequeña, pero que disfruten de su Feria Agrícola y que por lo menos pongamos en valor lo que hay" plantea Juan Alberto y en materia turística también recuerda como antes había tantísima gente veraneando en Calahonda, y eso se ha perdido. Así que quieren volver a lo que se tenía.

Juan Alberto lidera un equipo joven y activo, en su mayoría empresarios, y quieren que todo esto funcione y con respecto a la futura independencia de Carchuna y Calahonda, espero que esto sea "coser y cantar" como se anunciaba por el anterior gobierno y espero que el coser y cantar siga siendo estando yo", nos dice y que "Voy a luchar por ello y espero lealtad política por las partes para poder llegar a ese objetivo que es el que queremos. No entendemos nunca un Carchuna y Calahonda que no se a independiente, porque además del tema identitario, tenemos los mejores informes y nunca hemos entendido por qué nos hemos quedado atrás. Ya no queremos mirar al pasado con lo que pasó y tenemos que empezar a encarar el futuro diciendo vamos a por ello, porque es necesario, porque lo necesitamos. Somos cuatro núcleos de población, somos 4300 y pico habitantes, necesitamos una administración fuerte y esa administración tiene que ser el Ayuntamiento, porque se necesita", nos dice convencido Juan Manuel Ferrer, que tomará posesión el próximo sábado a las 7:30 de la tarde según lo previsto