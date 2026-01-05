Los Reyes Magos se refugian en el Castillo de San Miguel y trasladan la cabalgata de Almuñécar a la mañana del martes

El Ayuntamiento de Almuñécar ha enviado un mensaje de calma e ilusión a todos los niños y niñas del municipio ante los cambios en la agenda de los Reyes Magos. Debido a las inclemencias meteorológicas, Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar han decidido, por prudencia, resguardarse en el emblemático Castillo de San Miguel.

Dentro de la fortaleza, los Reyes de Oriente han montado un campamento para poner a salvo los regalos y secar sus capas tras el viaje. Aunque la lluvia ha obligado a cancelar el recorrido de esta tarde, han confirmado que el reparto domiciliario de regalos se realizará con absoluta normalidad durante la noche.

La magia se traslada a la mañana del martes

Almuñécar vivirá una mañana de Reyes inolvidable este martes, 6 de enero, a partir de las 12:00 horas. La Gran Cabalgata, ambientada en “La Magia de Disney”, saldrá desde su refugio en el castillo para inundar las calles de alegría.

El Ayuntamiento ha diseñado un nuevo recorrido optimizado para la seguridad de las familias. La salida y la llegada serán en el Estadio Municipal de Deportes Francisco Bonet, pasando por las calles Puerto de la Cruz, Larache, avenida de Fenicia, avenida Juan Carlos I, Mariana Pineda y Tetuán.

Recomendaciones para disfrutar del desfile

El consistorio recuerda la importancia de mantener la distancia de seguridad con las carrozas y supervisar a los menores. También se insiste en no bajar a la calzada para recoger caramelos. Ante cualquier incidencia, los servicios de seguridad estarán desplegados y coordinados a través del teléfono 112.