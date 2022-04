"Recuerdos de Lola Flores", del modisto Tomás García, exposición de la Semana Cultural de Molvízar

Hasta el 6 de mayo se celebra la "Semana Cultural de Molvízar", unos días de gran tradición en la localidad cargados de activiades de todo tipo. Son casi como unas fiestas.

Se desarrollan talleres de Seguridad y Emergencias, de Cosmética natural para mayores, de duelo y soledad,... así como otro que también tiene actividades sobre Harry Potter "Hogwarts Academy".

El sábado 30 de mayo, se inaugura una exposición que podremos visitar también el domingo día 1 la exposición "Recuerdos de Lola Flores" a cargo del modisto Tomás García, buen amigo de la gran artista. El mismo nos contaba en COPE: "Ya no era solo el modisto y la clienta sino que éramos amigos, porque venía por aquí ella y la familia y era un contacto distinto. Y que mejor momento que la gente de mi pueblo la recuerde viendo las cositas que tengo yo aquí y que las he expuesto esperando que les guste a todos, porque a mí me encantan".

El modisto también nos comentaba algunas de las piezas que se van a exponer en la sala de exposiciones de la compañía “ pues mira vais a ver una bata que la estrenó en La Copla con Caparrós y Consuelo Berlanga en Madrid, no recuerdo el año sería en el 80 y algo, una bata de cola dorada con su peineta a juego y con los zapatos que tuvo ese día. Otro traje muy significativo de flecos que ella siempre lo llevaba, otro vestido que llevó cuando hizo "La casa en el aire", el traje, que me ha costado mucho acoplarlo porque era muy complicado, el traje de “ si me queréis irsus“ de madrina de su hija Lolita… Y muchos cuadros pintados por ella, fotos dedicadas, en fin todo lo que he podido recoger. Yo lo tengo todo muy visto pero creo que donde mejor que en mi pueblo para lucirlo y que lo puedan ver “, nos comentaba









En esta Semana Cultural se celebra también un concurso de fotografía callejero, cuentacuentos, actividades sociodeportivas como un Paintball y Gymkana, carreras y comidas populares como la del día 1 de mayo en el bajo de Paulino, actuaciones musicales...









El 1 de mayo también llega el humor de la mano de Crhistian García como el mismo anuncia

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado