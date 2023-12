"Que Motril siga siendo una ciudad viva y alegre como es ahora" nos dice la alcaldesa

Felicitamos la Navidad con la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, que nos cuenta que está cansada, pero contenta de ver la gran actividad que hay en la ciudad, tanto a nivel de celebración como por el comercio y la hostelería. "El año pasado la programación fue estupenda y este año había que mejorarse. Volvemos a hacer las actividades que el año pasado fueron novedosas y fueron muy bien como el vídeo Mapping, como la retransmisión del sorteo de lotería de Navidad desde el Teatro Calderón y otra cosa donde nos arriesgamos, que decíamos veremos a ver si no nos tomamos nosotros las uvas solos aquí con nuestros familiares, como fue la Nochevieja en la plaza de España y la verdad es que empezó a entrar gente y llegó un momento en el que nos asustamos porque no íbamos a entrar todos, con lo cual repetimos también esa actividad que gustó mucho" nos confesaba Luisa, que también considera que "quién más agradeció el tomarse las uvas en la plaza de España son aquellas personas que por determinadas circunstancias están solas y había gente que lo agradeció, sobre todo muchos matrimonios mayores, que me sorprendió mucho".



Con la alcaldesa también repasamos lo más destacado del año 2023, que pasa, como no, por las elecciones municipales y sus resultados satisfactorios para ella en Motril. Está muy contenta por el buen ambiente y la buena relación que hay en el equipo de gobierno con sus 15 componentes y dos partidos políticos. En 2024 se van a poner muchas primeras piedras de proyectos muy interesantes para la ciudad.





La alcaldesa de Motril, también pasa los días grandes de la Navidad en familia y en casa y nos anima a hacer las compras navideñas en Motril y desea para 2024 que tengamos salud, porque si no nos acompaña no se puede hacer todo lo demás. "Para la ciudad de Motril pide que la gente sea feliz, algo que tenemos que intentar entre todos, en paz y llevándonos todos muy bien."Una ciudad que no genera oportunidades es una ciudad que está abocada al fracaso, porque al final la gente joven, que son los que tienen que tirar de este carro, se irán y nos encontraremos con una ciudad triste y envejecida y eso no puede ser. Motril tiene que seguir siendo una ciudad viva y alegre como es ahora" nos dice Luisa.