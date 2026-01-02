Motril desafía a la lluvia con una cabalgata de Reyes de récord y carrozas nunca vistas

El Ayuntamiento de Motril ultima los preparativos para la Cabalgata de Reyes Magos 2026, que este año contará con 13 nuevas carrozas para la noche del 5 de enero. Sin embargo, las elevadas probabilidades de lluvia han obligado al consistorio a valorar diversos escenarios de actuación para asegurar que los niños de la ciudad vivan la magia de la noche más esperada.

Un desfile de gran formato y nunca visto

La principal novedad del cortejo real son las 13 nuevas carrozas, nueve de ellas de gran formato, temáticas y con iluminación LED. La alcaldesa, Luisa García Chamorro, ha afirmado que el objetivo es "disfrutar de este 5 de enero por todo lo alto", ya que es "uno de los eventos anuales en los que posiblemente más gente se encuentra en la calle". Por su parte, Gerardo Romano, responsable de Eventos, ha resaltado que las carrozas son "de gran formato y nunca vistas antes en la ciudad".

Disfrutar de este 5 de enero por todo lo alto tal y como se merecen los motrileños y motrileñas" Luisa García Chamorro Alcaldesa de Motril

La lluvia, una amenaza en la víspera de Reyes

La organización se enfrenta a la incertidumbre meteorológica, que amenaza con aguar la fiesta. La alcaldesa ha confirmado que "se están barajando diversos escenarios y alternativas" y que la decisión final se tomará el domingo 4 de enero. El objetivo principal, ha subrayado, es que "los niños y niñas de Motril puedan disfrutar de la magia de SS. MM. Los Reyes Magos de Oriente".

Se están barajando diversos escenarios y alternativas y que, el próximo domingo 4 de enero, se tomará la decisión final" Gerardo Romano Concejal de Fiestas de Motril

Si el tiempo lo permite, el desfile mantendrá su plan original. La cabalgata tiene previsto comenzar a las 18:30 horas del lunes desde la Ronda de Mediodía y recorrerá las principales calles y avenidas de Motril hasta finalizar en la calle Aguas del Hospital.

Consejos para una cabalgata segura

Por su parte, la Policía Local de Motril ha emitido una serie de recomendaciones de seguridad. Entre ellas, destacan la importancia de llevar siempre a los niños cogidos de la mano, ubicarlos en lugares seguros y a una distancia prudente de las carrozas, y evitar subirse a vallas o mobiliario urbano. Además, se pide no utilizar paraguas para recoger caramelos por el peligro que conlleva, y no cruzar entre las carrozas durante el desfile.