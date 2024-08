Motril dará una buena imagen en la Feria y el verano sin huelga de limpieza

El teniente de alcalde encargado del área municipal de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, ha comparecido en rueda de prensa para hacer una valoración sobre la desconvocatoria del proceso de huelga que habían iniciado diversos sindicatos y que tenía previsto su inicio el lunes 12 de agosto, con diversos paros parciales.





Para el teniente de alcalde de Calidad Urbana esta es “una grandísima noticia para los intereses de la ciudad” pues, con la desconvocatoria de la huelga, podemos “trasladar un mensaje de tranquilidad al sector hostelero, al sector turístico y a todos los visitantes que tienen previsto estacionar en Motril durante este verano”, ya que “Motril tendrá una gran imagen externa al no contar con los pormenores que una huelga de limpieza trae mediante problemas de acumulación de basura o desechos por la ciudad”.





La Confederación General del Trabajo (CGT) había sido la principal impulsora de convocar esta huelga y que contaba con el apoyo de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF; este proceso de huelga tenía previsto comenzar el lunes 12 de agosto con diversos paros parciales, pero, tras una asamblea celebrada por parte de todos los sindicatos, en la cual se preguntaba la posibilidad de continuar la huelga, desconvocar o aplazar, tuvo lugar una primera votación en la cual se realizaron 15 votos a favor de continuar, 14 en contra y 9 para aplazarla y, finalmente, tras una segunda votación, los votos fueron 13 para continuar la huelga y 22 votos a favor de desconvocar este proceso.





Para Juan Fernando Hernández, esta desconvocatoria por parte de los sindicatos “tiene una lectura realmente positiva”, ya que “el Ayuntamiento ha mostrado siempre mucha claridad en cuanto al proceso de externalización del servicio municipal de limpieza, muestra de ellos es como hemos facilitado tanto las cláusulas administrativas como los pliegos de prescripciones técnicas donde se recoge toda la información sobre como se va a proceder a la subrogación” el cual es un tema que “realmente sabíamos que preocupa a los trabajadores y en el que nosotros siempre hemos sido muy claros sobre nuestras intenciones de mantener los mismos derechos laborales y salariales que tienen actualmente estos trabajadores”.





“Como habíamos indicado desde el inicio de este proceso de externalización, una de las principales preocupaciones existentes también desde el equipo de Gobierno era mantener estos derechos que tienen adquiridos en el Ayuntamiento como trabajadores y que, una vez han podido examinar los documentos del pliego, estos trabajadores han podido ser conscientes de que no hay posibilidad de lesionar sus derechos aplicados a través de la subrogación, ya que no se encuentran lesionados ni privados de ellos” ha aseverado el teniente de alcalde.





Por otro lado, Juan Fernando Hernández ha indicado que “en apenas unas semanas volveremos a recuperar la ronda de contactos con los sindicatos afectados a la limpieza de exteriores, por si en el proceso de licitación tenemos que seguir dialogando sobre como se desarrolla este proceso”. Además, la finalización de este proceso ya ha sido comunicada oficialmente al Ayuntamiento de Motril y “entra ahora en un escenario totalmente distinto”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Se pone un punto final a este conflicto general como consecuencia del anuncio de la desconvocatoria, por tanto, es muy buena noticia porque no va a existir conflicto en este proceso de licitación, pues se han convocado 3 huelgas y las 3 ha sido desconvocadas. El proceso entra ahora en el posible escenario de que los sindicatos continúen por la vía judicial, la cual somos conscientes van a utilizar, aunque desconocemos la razón o razones por la cuales van a presentar un recurso administrativo, ya que, como hemos demostrado y en caso de no ser así, esta huelga continuaría, no se lesiona ninguno de los derechos de los trabajadores que se han aplicado en la subrogación dentro de los pliegos presentados” ha informado Juan Fernando Hernández.





Para finalizar, el teniente de alcalde ha reiterado que “desde el Ayuntamiento estamos muy contentos de que se desconvoque esta huelga de la que éramos muy conscientes de que muchas empresas del sector turístico y hostelero estaban muy preocupadas por el posible impacto económico que esta huelga podía tener” y que en unos meses “Motril vivirá una gran revolución en la limpieza de la ciudad tal y como la conocíamos hasta ahora gracias a la aprobación de estos pliegos”.