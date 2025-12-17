Motril activa un plan especial de vigilancia para reducir los siniestros por alcohol en Navidad

La Policía Local de Motril ha puesto en marcha un dispositivo especial de servicios de control y vigilancia del tráfico que se extenderá hasta el 21 de diciembre de 2025. La campaña se centrará especialmente en prevenir el consumo de alcohol en las vías de circulación durante las próximas Navidades.

Un factor de riesgo clave

Estas campañas de vigilancia se justifican por el impacto que tiene el consumo de alcohol y otras drogas en la seguridad vial. El alcohol no solo aumenta el riesgo de sufrir un siniestro, sino también la gravedad de las lesiones, y es el segundo factor concurrente más habitual en los accidentes de tráfico, sobre todo en aquellos con víctimas mortales.

Alineados con la 'Visión Zero'

La iniciativa se enmarca en el Marco de la política de seguridad vial de la Unión Europea 2021-2030, que busca avanzar hacia la “Visión Zero”. Este plan europeo subraya que el "alcohol está involucrado en alrededor del 25% de todas las muertes en carretera".

En la misma línea, la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 identifica como área prioritaria la tolerancia cero con los comportamientos de mayor riesgo. Esta estrategia nacional aboga por potenciar la vigilancia para reducir el impacto de estas conductas peligrosas en la conducción.

Por todo ello, la presente campaña de control y vigilancia es esencial para contribuir a reducir las actitudes de alto riesgo que ponen en peligro no solo la vida del propio conductor, sino también la del resto de usuarios de las vías.