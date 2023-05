Hablamos con Mari Ángeles Escámez, la nº2 en la candidatura de PMás Motril y lo hacemos cuando empieza el recuento electoral de esta jornada de elecciones municipales.

Los nervios no la dejan ni entrar en la sede y nos cuenta desde la puerta, en la rambla de capuchinos, que la campaña ha sido muy tranquila y la jornada electoral también, pero hasta que no se cuente el último voto no se cree nada de lo que pueda parecer.