Si no llueve inmediatamente se perderá el 80% de los subtropicales de Río Verde

La situación del campo en Almuñécar es muy grave.



Este jueves 20 de octubre a las 12 horas en la plaza de la Constitución se va a celebrar una nueva concentración “ por el agua para nuestra agricultura “ convocada por la Junta Central de Usuarios de los Ríos Verde, Seco y Jate.

Hemos hablado con su presidente José Manuel Fernández, quien nos relata la gravedad de la situación ya que casi el 80 % del acuífero está salinizado, lo que hace que no se pueda regar con este agua las plantas y los pocos pozos que quedan se están secando. Además no llueve y con las obras de emergencia que se están ejecutando no se sabe si se llegará a tiempo de salvar las plantaciones de subtropicales.

Nos contaba José Manuel que 3.500 hectáreas se perderán si no llueve ya. Con las obras de emergencia se podrían descubrir algunas fuentes nuevas pero no será suficiente. El 80 % de la zona de subtropicales en Río verde está en riesgo. El presidente comparaba la gravedad de la situación con el incendio de los Guájares, en pérdida de zona verde.

Se pide en esta concentración que se tramite de urgencia el desglosado de Rules tres y cuatro, absolutamente necesarios para salvar este campo. También nos recordaba Jose manuel que el próximo 27 de octubre estarán presentes en la manifestación de la Plataforma por las Infraestructuras convocada en Motril, ya que es una necesidad muy urgente que las conducciones de Rules funcionen ya.