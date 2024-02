Juan Alberto Ferrer "he vuelto a Fruit Logistica 12 años después a cerrar un círculo"

Juan Alberto, Ferrer Correa, el presidente de laELA de Carchuna y Calahonda, visita la feria Fruit Logistica en Berlín y nos cuenta a COPE que hace 12 años asistió por primera vez a este evento “precisamente aquí fue donde me invitaron a pasar a la vida política y hoy vengo como presidente de la Entidad Local Autónoma. Quién me iba a decir 12 años después que íba a cerrar este círculo. Cómo ha cambiado todo, porque al fin y al cabo casi que veníamos metiendo el "deíllo" en la tierra para ver la humedad y hoy en día presenta La Palma "biosensores" para las plantas, es decir, vamos hasta lo más moderno. Estamos sorprendidos”. Juan Alberto, Ferrer Correa, el presidente de laELA de Carchuna y Calahonda, visita la feria Fruit Logistica en Berlín y nos cuenta a COPE que hace 12 años asistió por primera vez a este evento “precisamente aquí fue donde me invitaron a pasar a la vida política y hoy vengo como presidente de la Entidad Local Autónoma. Quién me iba a decir 12 años después que íba a cerrar este círculo. Cómo ha cambiado todo, porque al fin y al cabo casi que veníamos metiendo el "deíllo" en la tierra para ver la humedad y hoy en día presenta La Palma "biosensores" para las plantas, es decir, vamos hasta lo más moderno. Estamos sorprendidos”.





Con respecto a la situación actual en la agricultura, Juan Alberto nos dice que “ya parece que Europa se ha enterado también que los pactos estos que están haciendo no eran muy buenos para nosotros, porque no podemos pretender que consumamos todo de fuera. Yo entiendo que el mercado tiene que estar servido y que puedas comer naranjas todo el año, pero sí tenemos que entender que primero tiene que ir el producto nacional. Es decir, no es una cuestión política, sino de sentido común. Primero lo nuestro, porque por es la necesidad de nuestros agricultores y luego si hay que suplir el mercado con unos kilos, pues que estén acotados y así que puedan entrar. Si estamos todos con unas materias activas a nivel europeo, que los que compitan en la liga tengan las mismas materias activas que nosotros, tampoco se están pidiendo una cosa que sea fuera del sentido común. Por lo tanto, creo que son justas y que todos los agricultores, a nivel europeo, deberíamos ponernos las pilas y protestar todos juntos, porque al fin y al cabo, no puede ser que tengamos esa competencia tan desleal, siendo el mismo terreno de juego, porque si fuera otra liga… Pero es que es la misma, entonces creo que es importante que sepan y que se apunten los demás países es bastante importante y súper contento de que se empiecen a hacer las cosas bien y además como hay muchos problemas como el agua, es bueno que estemos en sintonía", nos comenta.Con el presidente del Llano de Carchuna también repasamos como se encuentra la agricultura en su zona. Por ahora se hace dinero, afortunadamente los precios no están mal. Lo peor es que el clima no acompaña porque está haciendo mucha calor.