Infocostatropical.com cumple 20 años dando noticias de la Costa Tropical

Felicitamos a nuestros compañeros de "Infocostatropical", un periódico digital que cumple 20 años y que desde Almuñécar sigue toda la información de la Costa Granadina, como explican ellos mismos:

Fundado en julio de 2004 en Almuñécar, el periódico comarcal Infocostatropical.com está de celebración por sus 20 @ños de vida digital.



Aunque fue en 2005 cuando adquirió gran popularidad tras el accidente del viaducto de la Autovía de la Costa a su paso por Torrecuevas que se cobró la vida de 5 trabajadores, transmitiendo desde instantes después todo lo que sucedió en aquel fatídico suceso, un año antes, en junio de 2004 comenzamos a fraguar este proyecto. A la gran mayoría les parecía una idea abocada al fracaso. ¡Un periódico por internet, como si alguien leyera eso!



Pero seguimos trabajando con ganas, creyendo profundamente en este proyecto, que creció y creció atravesando diferentes etapas, unas mejores y otras casi insuperables.

Pero aquí estamos. Como dice la canción de Gardel, “20 años no es nada” pero les aseguro que es mucho.



Cuando Francisco Guidet y yo le contamos a Rafa Ortega nuestra idea, no lo dudó. Sabíamos que si había alguien preparado para sumarse al proyecto de poner en marcha un periódico digital era él, el único programador que había a nuestro alcance capaz de hacer algo diferente, original e interesante. Y así fue.



No queríamos que la información fuese solo local, eso nos limitaría y nosotros queríamos alas para volar lejos, así que ideamos el primer periódico comarcal de Granada, situado en la Costa Tropical. Veníamos de trabajar durante muchos años en la televisión local y queríamos que Infocosta fuese lo más parecido a una televisión pero por internet, de ahí que desde el primer día incluyéramos la sección InfocostaTV, para ofrecer entrevistas, reportajes y todo lo que sabíamos hacer bastante bien delante y detrás de las cámaras.



Desde el comienzo nos registramos como periódico digital, con todo lo que eso conlleva de compromisos profesionales, fiscales y responsabilidades personales, pero Infocosta funcionó, con altibajos, pero funcionó. Solo el mal uso de los foros de opinión en el que algunos desaprensivos ocultaban sus insultos tras el anonimato, nos llevó a tener que afrontar algunos juicios y bastantes problemas legales que nos llevó a replantearnos continuar.



Celebramos la gala del 10º Aniversario con un año de retraso porque una operación de menisco y muchas escayolas me impidieron hacerlo a tiempo, pero fue una gala preciosa, con mucha gente estupenda arropándonos y toda la ayuda de una familia de "artistas" de alto nivel. En ella Instauramos los 1ª Premios de comunicación digital de la Costa Tropical con homenajeados de lujo sentimental. Quisimos agradecer a todos los que nos habían ayudado a superar los malos momentos apostando por nosotros.



Sandra Martín, Delegada del Gobierno de España en Andalucía y granadina de las que pelean por lo que es mejor para su tierra y sus vecinos; José García Fuentes, Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, gran amigo, gran político y un gestor de lujo para nuestra comarca; Juan Carlos Benavides, alcalde más veterano de Almuñécar y reconocido gestor municipal que aún sigue como concejal en la oposición; El Ayuntamiento de Salobreña, por gestionar un pueblo de singular belleza y mucho potencial; Rafael Martín Recuerda Moyano, presidente del Grupo Empresaria BNI recién fundado; El grupo musical Chambel, que todavía hoy nos deleita con veladas maravillosas en el Rober Stop durante las tardes de los fines de semana; El veterano periodista Pedro Feixas Martín, maestro de maestros, colaborador y gran amigo de infocosta desde su nacimiento; Radio Salobreña, que entonces cumplía sus 25 años en antena y aún hoy siguen siendo pioneros en las ondas; Francisco Trujillo, presidente de los Chiringuitos y Empresarios de Playas, otro luchador que antepuso mucho de su tiempo y su vida para conseguir las concesiones de los chiringuitos y la seguridad jurídica de los más de 70 establecimientos que hoy salpican todas y cada una de las playas de la Costa Tropical; Y por último, y no menos importante, José Andrés Fernández Guerrero, gerente de Hoteles Almuñécar. Empresario que cuando tocamos a su puerta para crear Infocosta dijo “contad con nosotros” y aún hoy sigue siendo nuestro cliente fundador y un gran amigo.



Pasados unos años, mi socio fundador, Francisco Guidet, decidió dejar el periódico por que adquirió mayor responsabilidad en la empresa en la que trabajaba y no podía dedicarse a ambos trabajos, por lo que me quedé sola ante el peligro.



Contraté colaboradores que iban y venían y después se marchaban. Conté con ayuda de amigos, pero continué teniendo a mi lado a Rafa Ortega sin cuyas enseñanzas, asesoramiento y consejos no habría podido seguir.



Desde entonces y hasta ahora han pasado 20 años y todos nos hemos hecho mayores, unos mas que otros. Algunos amigos se fueron para siempre y otros, que comenzaron con proyectos similares, lo dejaron cuando aparecieron las redes sociales y quisieron convertirse en la voz de todos, en periodistas callejeros en busca de morbo, en comentaristas de lo más rastrero, en críticos insultadores anónimos, publicistas gratuitos que tiraron el mercado de los medios de comunicación haciendo gratis lo que a nosotros nos permitía pagar nuestros seguros, impuestos, servidores, alojamientos y mantenimiento de nuestras webs.



Pero aun con tantas cosas en contra, seguimos trabajando y luchando, echando más horas de las sensatas por salud, hasta llegar al 18 de julio y poder celebrar nuestra fiesta de la comunicación. Porque este periódico lo hace cada día una comunicadora veterana, con la colaboración de Miriam, una persona encantadora que me quita horas ante la pantalla y me recuerda que tengo una rueda de prensa a la que asistir o un evento que presentar.



Los 2º PREMIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL – 20 AÑOS DE INFOCOSTA están costando mucho a todos los niveles: Logística, organización, preparación, creatividades, diseño y, sobre todo, presupuesto.



Tenemos un nivel de premiados de primera, que merece una gran fiesta de verano. Esperamos poder llevarla a cabo tal y como la hemos imaginado. Nos va a costar mucho, aunque, afortunadamente, contamos con muchas entidades y empresas que nos ayudarán a lograrlo.



Acabamos desvelando a algunos de los premiados. Otros aún no lo saben por razones diversas. Las sorpresas forman parte del guion.



ALGUNOS DE LOS PREMIADOS



Entre otros, recibirá premio la primera Alcaldesa de Granada, MariFran Carazo; el presidente de la CEPYME Gerardo Cuerva; el cantante Chema Rivas; la diseñadora Beatriz Peñalver; la doctora e investigadora Marta Cuadros Celorrio; Telemotril, y el creador de espacios maravillosos y obras de arte, Colín Bertholet.



Será una fiesta de verano animada a la que estaréis invitados muchos de vosotros. Me gustaría invitar a muchos más pero es imposible, que más quisiera yo. El presupuesto obliga.



Pero por el momento, gracias a los colaboradores que ya tenemos y que os iremos dando a conocer, podremos ofreceros un evento diferente, animado y sin demasiado protocolo.



Gracias a todos los que nos estáis ayudando, pero sobre todo, gracias a Verónica Callejón y Roberto Joya. Ellos están siendo las manos, la comprensión y el empuje de lo que soñé hacer un día si llegaba a las dos décadas de Infocosta. Sin ellos habría sido imposible.



Bueno. Esto es lo que hay por ahora aunque confío en tener más cosas que contaros en breve.



Sólo deciros que estoy muy ilusionada, que queremos que sea una fiesta de luz y alegría, una noche que brille gracias a la luz de las personas que desde hace muchos años, 20 como mínimo, han guiado el camino de esta comunicadora enamorada de su profesión que se despide por hoy.