Este domingo a las 11:00 horas Motril levanta el vuelo en la playa

José Miguel Pérez Juárez, Presidente de la Asociación Aeronáutica Orión, organizador del XV Festival Aéreo de Motril, nos cuenta en COPE, como a pesar de la pandemia, este año sí, volvemos a disfrutar de un espectáculo aeronáutico que mueve a miles de personas.

La cita es este domingo 20 de junio, a partir de las 11:00 horas,entre la Playa de Poniente y Playa Granada en Motril, con espacio suficiente para que la asistencia sea totalmente segura, aunque se puede observar también desde la playa de Salobreña perfectamente, ya que los aviones llegan dirección Málaga y vuelven a la altura del Puerto de Motril.

PARRILLA XV FESTIVAL AÉREO 2.021

















También informa el Ayuntamiento de Motril, que la alcaldesa Luisa María García Chamorro, ha agradecido a la Asociación Aeronáutica Orión “el esfuerzo derrochado, contra viento y marea y contra todos los obstáculos posibles, para hacer realidad el que es el gran evento turístico de Motril a lo largo del año”. La alcaldesa, que ha vuelto a reiterar el incondicional apoyo del ayuntamiento a un acontecimiento “que dar un renombre indiscutible a nuestra imagen turística”, ha respaldado con sus palabras el Airshow 2021 que llegará en un formato horario más reducido “y planificado al milímetro para evitar cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad en este punto de la pandemia”.

No obstante, el presidente de Orión, José Miguel Pérez Juárez, no ha ocultado lo gratificante que supone la celebración del festival “teniendo en cuenta todo lo que hemos luchado para poder llevarlo a cabo en el contexto actual, pero lo primero que se ha priorizado es la seguridad del público, en todos los aspectos". Pérez Juárez adelantó que el espectáculo visual está garantizado: cazas, aviones, helicópteros que cruzarán el espacio aéreo motrileño, en un amplio radio que es visible no sólo desde la orilla, sino que como ya se ha visto en ediciones anteriores, “es un evento que permite que el público se esponje por la playa, paseo, zonas colindantes y no se aglomere en la primera línea de playa”, decía el teniente de alcalde de Turismo, José Lemos Perea. En cuanto a la seguridad en sí, la teniente de alcalde María Ángeles Escámez ha recordado “que es totalmente necesario y recomendable la llegada escalonada de público a la Playa de Poniente y Playa Granada, evitando embotellamientos innecesarios”. De la misma forma, Escámez explicó que tanto Policía Local como Bomberos y Protección Civil estarán perfectamente coordinados para el gran evento, una cuestión que ha sido objeto de atención en la Junta Local de Seguridad celebrada esta semana.

El festival, según recordó su propia alcaldesa, “es un seña de identidad de Motril”, además de constituir uno de los más importantes de toda España.