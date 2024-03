Desconvocada la huelga de limpieza en Motril

El teniente de alcalde de calidad urbana de Ayuntamiento de Motril, Juan Fernando Hernández, se muestra muy contento y muy satisfecho por el acuerdo alcanzado con los sindicatos y reconducir el conflicto ocasionado, como consecuencia de la privatización del servicio de limpieza: "el jueves pasado, tal y como anunciamos, presentamos una medida cautelar de suspensión de la huelga convocada, y hoy nos habían citado a juicio, a una vista específicamente para ello a las 11:00 de la mañana. Pues bien, al final, junto con nuestro asesor jurídico y los letrados de la parte sindical, hemos alcanzado el acuerdo de dejar las cosas como están, que desconvoquen la huelga para las jornadas de Semana Santa y volver a sentarnos e intentar alcanzar un acuerdo. Un acuerdo en el que yo me he comprometido, como vengo haciendo desde que tomamos la decisión política, de dialogar, negociar aquellas cuestiones que les preocupen a los trabajadores y que sean beneficiosas para ellos y para el servicio de limpieza, con la decisión que hemos tomado", decía el teniente alcalde, que también anuncia que "hoy de nuevo me he vuelto a poner a su disposición, con una mesa ya pasada la Semana Santa, que nos haya dado tiempo a recapacitar y a pensar mejor y como siempre he dicho, con perspectiva de futuro. Espero y deseo alcanzar ese acuerdo que genere la paz social que todos necesitamos".

Juan Fernando Herrera insiste en que "el Ayuntamiento está abierto a escuchar los trabajadores, qué es lo que venimos haciendo y a no marcar líneas rojas. Ahora mismo no es momento de echar la Vista atrás para ver quién ha puesto líneas rojas, de mirar hacia el futuro con otra perspectiva, que es a lo que hoy nos hemos comprometido" ,finaliza.