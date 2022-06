Dejar de fumar y crear espacios libres de humo en la agenda de las instituciones y colectivos

Informa el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada ha conmemorado el Día Mundial Sin Tabaco con diversas actividades informativas y de educación para la salud llevadas a cabo en la ciudad de Motril y en todos los centros sanitarios de la Costa y la Alpujarra.

Así, durante la semana previa a la conmemoración del día Mundial, profesionales de la UGC de Ugíjar, han desarrollado el proyecto ‘Desmontando Mitos’, con el que han tratado de incidir en las falsas creencias que hay en torno al tabaco y que, en numerosas ocasiones, son utilizadas como argumentos para mantener el consumo. De igual modo, se han realizado en los centros educativos de la comarca, sesiones informativas sobre cachimbas y otros dispositivos, así como actividades de sensibilización y promoción de estilos de vida saludables en el marco de los programas ‘Crecer en Salud’ o ‘Forma Joven’.









Durante la jornada de hoy, además de las mesas informativas instaladas en todos los centros de salud del área y en la entrada principal del Hospital de Motril, se ha dado visibilidad a la lucha contra el tabaco mediante un stand informativo situado en la Plaza de la Aurora de Motril, lugar céntrico y muy transitado, con el fin de sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de abandonar este hábito y la necesidad de convivir en espacios libres de humo.

En el stand, organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Motril, el Centro Comarcal de Drogodependencias y la Asociación Española contra el cáncer, han estado presentes M.ª Luisa García Chamorro, alcaldesa de Motril y M.ª Dolores Acón Royo, gerente del área, entre otras personalidades, con el fin de mostrar

su apoyo a todas las iniciativas, promover la deshabituación tabáquica para mejorar la salud de la población y motivar a los profesionales sanitarios sobre la importancia de sus intervenciones de carácter preventivo o terapéutico así como de los tratamientos de deshabituación. Una labor de la que se han beneficiado 419 personas de enero a mayo de 2022.

Sin duda un número importante pero insuficiente teniendo en cuenta que el tabaco mata cada año a unas 52.000 personas en España y a 8 millones en el mundo.

El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de varias enfermedades crónicas, como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y de infecciones respiratorias. La directora gerente del Área Sanitaria Sur de Granada, María Dolores Acón ha señalado “la importancia de recordar un día al año, la necesidad de intervenir todos los días del año”, al objeto de prevenir la aparición de estas enfermedades por medio de la educación sanitaria y la promoción de la salud y seguir avanzando hacia un mundo sin tabaco mediante el trabajo continuado y colaborativo entre instituciones y asociaciones ciudadanas.

El Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada comenzó su andadura en su conjunto a la Red Andaluza de Servicios Sanitarios Libres de Humo, en 2012, y el hospital de Motril es miembro de la Global Network for tobacco free healthcare services (ENSH) Ambos organismos ofrecen un marco internacional que compromete a sus integrantes a prevenir, tratar el consumo de tabaco y promover un estilo de vida saludable.

Con ese fin, entre las actuaciones desarrolladas en el Área Sanitaria para el abordaje del tabaquismo destacan la oferta de ayuda para dejar de fumar a través de los grupos de deshabituación tabáquica que se realizan en Atención Primaria, las intervenciones individuales llevadas a cabo en la unidad de tabaquismo especializada, el control y vigilancia de los espacios sin humo, y diversas actuaciones encaminadas a la prevención y la promoción de la salud a través de programas educativos, como, ‘A no fumar me apunto’ o la estrategia de “Coche sin humo”, donde los niños/as se convierten en agentes de salud persuadiendo a sus padres de no fumar en el coche, así como las diversas actividades a nivel comunitario.

Este compromiso en la lucha contra el tabaquismo hizo merecedor al Hospital de Motril de la acreditación Oro, concedida por la ENSH por su trabajo en el marco de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios libres de Humo (RASSELH).

Así mismo Motril pudo disfrutar de la primera Playa sin Humo de Andalucía, gracias a la implicación y participación de la comunidad y otros colectivos no sanitarios en este proyecto y más concretamente en la firma de los convenios de adhesión a la RASSELH del Ayuntamiento de Motril, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la Asociación de Pacientes Cardíacos ‘Mucho Corazón’ de Motril, el Centro Comarcal de Drogas de Motril, y el Club de Baloncesto Motril.

La integración en el GOLD FORUM es revisable cada cuatro años, lo que hace que este año se esté renovando el proceso de acreditación ORO y se siga trabajando en el marco de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios Libres de humo para afianzar y sostener nuestro compromiso.









El Ayuntamiento de Motril comunica que el 31 de mayo de cada año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Una campaña anual que se convierte en una oportunidad para concienciar sobre los efectos tan perjudiciales que entraña el consumo de tabaco y la exposición al humo del tabaco ajeno. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha visitado la mesa informativa de la Asociación Española Contra el Cáncer que se ha instalado en la Plaza de la Aurora con el objetivo de prevenir del consumo de tabaco e informar de sus efectos nocivos.

“Quiero agradecer a la Asociación Española Contra el Cáncer la organización de esta mesa informativa que, al final, lo que persigue es concienciar a la población, fundamentalmente a los más jóvenes, de los efectos perjudiciales que entrañan determinados hábitos relacionados con el tabaquismo”, ha dicho la alcaldesa, quien ha destacado que esta campaña cuenta con un mensaje muy concreto que reivindica el derecho a la salud y una vida sana. “Desde el Ayuntamiento de Motril seguimos trabajando para que la ciudad cuente con más espacios libres de humo, como establecimos en una zona de nuestra playa”, ha comentado la primera edil que, en este sentido, ha adelantado que el Consistorio motrileño tiene la intención de establecer más espacios libres de humo en zonas usadas frecuentemente por niños.

La presidenta de la AECC de Motril, María Dolores Martín, ha subrayado la importancia que tiene esta campaña para sensibilizar al gran público sobre el impacto que tiene el tabaco en la salud de las personas. “El tabaco es el responsable de uno de cada tres casos de hasta veinte tipos de cáncer, el 82% de los casos de pulmón y el 84% de cáncer de laringe son por causa del tabaquismo”, ha indicado la presidenta, quien ha destacado que también es importante tener en cuenta que el tabaco “no solo afecta a las personas que fuman, sino a todas las de su alrededor que están expuestas a este humo ambiental”.

La gerente del Área Sanitaria Sur de Granada, María Dolores Acón, ha explicado que dentro de los centros del Sistema Sanitario Público se ofrecen programas específicos para conducir y asesorar a la población que desee liberarse de este hábito. “Nuestro hospital y nuestra estructura sanitaria, además de prestar asistencia sanitaria, debe convertirse en generadoras de salud”, ha recalcado la gerente, quien ha mostrado toda su predisposición para realizar todo tipo de actividades que estén encaminadas a garantizar y mejorar la salud de la población.





El Ayuntamiento de Almuñécar ha llevado a cabo hoy la instalación de una veintena de placas en espacios municipales libres de humo, tras el convenio firmado con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que desarrolla los acuerdos y ordenanzas para que se siga avanzando en la concienciación y mejora de un municipio sin contaminación de humos del tabaco.

Así lo ha manifestado la edil de Servicios Sociales y Sanidad del Consistorio sexitano, Maria del Carmen Reinoso, que junto a la presidenta de la Junta Local de la AECC, Concepción García, y los corporativos del equipo de gobierno sexitano han procedido a descubrir las mismas en Almuñécar y La Herradura, donde participaron también la teniente de alcalde, Beatriz González y Juan José Ruiz Joya.

En Almuñécar la zonas libres de humo son la Casa de la Juventud, Parque del P4, Castillo de San Miguel, Casa de la Cultura, la Escuela Municipal de Música y Danza, el Centro de Salud, la escuelas Infantiles Al Andaluz, Reina Sofía, Los Marinos La Carrera y Torrecuevas. A ello se suman las instalaciones deportivas del estadio de fútbol, “Francisco Bonet”, el campo de fútbol “Río Verde”, la Piscina Municipal y el Pabellón de Deportes “José María García”.

En cuanto a La Herradura se han instalado en el Consultorio Médico y en el Castillo, así como el Centro Cívico, Plaza de la Independencia , tre parques infantiles y la Escuela Infantil de La Herradura.

Esta propuesta que se abordó tras la reunión celebrada por equipo de gobierno almuñequero con el coordinador provincial de Prevención de la AECC de Granada, Antonio Gómez, hace unos en el Consistorio, ha sido atendida por lo que ha procedido , una por una, a repartirse por la veintena de puntos en instalaciones municipales (deportivas, culturales, sanitarias…) para conseguir incluirlas en el listado “libre de humos”.

Con el programa de prevención y en la línea que tenemos de prevención del tabaquismo se pidió al Ayuntamiento que, aunque en el espacio al aire libre está permitido fumar por ley estatal, sin embargo, aquellos espacios que sean de titularidad municipal, sea el propio Ayuntamiento de que haga una regulación una normativa de prohibición, sin sanción, para qué, en éstos espacios, sobre todo frecuentados por nuestros menores, no sean espacio en donde precisamente los jóvenes y los menores vean como lo más normal y cotidiano que se fume.





Informa el Ayuntamiento de Salobreña que con el pegado de carteles en el Castillo, las áreas de Salud y Medio ambiente del Ayuntamiento de la Villa han mostrado su adhesión al proyecto ‘Espacios sin humo’ impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), cuya finalidad es contribuir a la reducción de los efectos del tabaquismo mediante la promoción de los cambios normativos necesarios para la prohibición de fumar en espacios públicos y/o privados exteriores.

El Ayuntamiento colaborará de esta forma en la difusión de la campaña de prevención de la AECC, cuyo objeto es visibilizar la condición de ‘Espacios sin humo’ de los establecimientos o instalaciones públicas o privadas.

Asi, las concejales de Salud y Medio Ambiente, M.ª José García y Angela Rodríguez respectivamente, junto a miembros de la AECC, se han desplazado esta mañana hasta el Castillo para dar inicio a esta campaña, que también incluirá otros “Espacios sin humo” como las zonas deportivas de Salobreña, Lobres y La Caleta, además de los parques públicos.