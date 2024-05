La Costa Tropical de Granada consigue para este verano de 2024 una bandera azul más

En 2024, las playas de la costa de Granada consiguen 14 Banderas Azules, una más que en 2023. Esa nueva playa galardonada es la de Cambriles, perteneciente al término municipal de Gualchos-Castell de Ferro, a cuyo municipio felicitamos, al igual que a todos los que han sido reconocidos con esta distinción de calidad.

Para Francisco Trujillo, presidente de los empresarios de playas de la Costa Tropical, “estas Banderas son un importante aliciente para quienes nos visitan cada año, pero también para los que nos dedicamos a hacer de las playas espacios agradables, con servicios turisticos y cuidadas al máximo”

Que este año la de Cambriles se sume a las 13 playas que ya ondeaban desde el año pasado es un “motivo de orgullo” pero también un aliciente motivador para todos los que queremos proteger, conservar y preservar nuestro litoral. Por todo ello es de recibo ser agradecidos “felicitando a los responsables municipales, concejales de playas y personal que trabaja cada día extremando sus cuidados, mantenimiento y limpieza”.









En Almuñécar ondearán las banderas azules en La Herradura, Puerto de Marina del Este, Los Berengueles, Puerta del Mar, San Cristóbal y Velilla.

En Gualchos, Sotillo – Castell y Cambriles.

En Motril, Playa Granada, Carchuna y Calahonda.

En Salobreña ondeará en la Playa de la Guardia.

En Torrenueva Costa, en el Cañón – La Pelá (Azucenas) y Torrenueva.

Según la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), el motivo más frecuente de no obtener la Bandera Azul es no llegar a la calidad excelente de aguas de baño de la playa y el segundo motivo es el incumplimiento de la Ley de Costas, por exceso de ocupación o por presencia de instalaciones no autorizadas en las playas, de ahí que el programa Bandera Azul trabaje para promover el control sanitario de las aguas de baño, los criterios de seguridad, servicios, accesibilidad y especial atención a la preservación del entorno.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Los buenos resultados de esta edición son la prueba más clara y contundente de la apuesta por la calidad por la que apostamos todos. Somos un destino turistico de calidad y de primer nivel y tenemos que seguir trabajando día a día para conseguir seguir sumando distintivos de calidad a las playas de nuestro litoral”, ha concluido Francisco Trujillo.