46 comunidades de regantes de la Costa de Granada no van a pagar sólo por un desglosado de Rules

Los Regantes de la costa tropical de Granada ya están hartos y vienen manifestándolo así desde hace tiempo. Ya anunciaron hace semanas que no firmarían solo la financiación de un desglosado de las canalizaciones de Rules, quieren financiar la obra completa, es decir, todos los desglosados y no solo el número nueve como se exige ahora.

Precisamente este desglosado es para agua de abastecimiento a la población y tan solo 427 hectómetros serían para regadío. Mucho se temen que lo que se quiere hacer ahora es cerrar en falso una situación que se alarga demasiado. Los Regantes quieren pagar su parte de esta obra, pero exigen que se incluyan todos los desglosados, para garantizar así que se van a construir, algo que a estas alturas todavía no se tiene claro.

El importe que deberían aportar los Regantes para este primer desglosado sería de 5.500.000 € mas IVA, el 10 % del total. El otro 10 % lo aporta la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada y el 80 % restante de los fondos de Resiliencia, es decir, dinero que llega de Europa, porque el Estado no aporta un céntimo.

Fernando Moreno, Presidente de la Comunidad General de Regantes anunciaba que en la noche del miércoles 25 de enero se celebró una asamblea general donde estaban presentes las 46 Comunidades de Regantes, de toda la costa y por unanimidad se acordó no firmar solo el desglosado nueve sino todos. Recuerda que los Regantes están dispuestos a pagar pese a que ya se les está señalando por alguien de lo contrario. "Los Regantes vamos a seguir siendo educados" decía Fernando, pero a partir de ahora, ellos también señalarán con nombres y apellidos a los culpables de esta situación, que no es culpa de los Regantes, sino de los políticos..



Esta decisión tiene el absoluto apoyo de la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical como manifestaba Javier Rubiño presidente de AECOST y portavoz de la Plataforma. También se ha recordado que el Presidente de la Junta de Andalucía se comprometió a la co-gobernanza de estas obras, pero la Junta también prefiere financiar la obra al completo. Es que ni siquiera los bancos están dispuestos a realizar todas estas financiaciones de forma independiente. Aquí lo que está patente es una “ incapacidad política “ decía Javier Rubiño, que también opinaba que "esto es un parche para callar bocas y dar una patada hacia delante", también se mostraba convencido de que este asunto se va a utilizar políticamente en las elecciones contra los Regantes, por lo qué ahora hay que estar más unidos que nunca.

Fernando Moreno también nos decía que el desglosado nueve se tiene que firmar ahora entre febrero y marzo. Que ACUAES, la empresa encargada de realizar estas canalizaciones, es un "mandado" y ahora hay que comunicar al ministerio la decisión de no firmar el desglosado.

Pero una cosa tienen clara "si aquí no se ponen las piedras para lo que hay que hacer, no vamos a consentir que se ponga ninguna piedra para que llegue agua a ningún otro sitio", dice Fernando.



Consecuencias

Si no se admite que se financie toda la obra al completo ahora se hará solo la obra del desglosado nueve, que es para abastecimiento de la población y se dejaría fuera a todos los Regantes. Todo esto es un sinsentido.



Seguramente se avecinarán protestas más contundentes, si no se atiende a estas peticiones de los principales afectados de no tener las canalizaciones de Beznar-Rules, como son los Regantes.

