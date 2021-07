Arranca el Festival "La Caña Flamenca" en el verano de 2.021 en Torrenueva Costa

Comunica la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, que el pasado sábado 10 de julio era la noche señalada para el concierto inaugural de La Caña Flamenca 2021 en la Costa Tropical, al aire libre de Torrenueva Costa y con el aforo controlado.

También, como era de esperar, fue un placer de ver acudir un numeroso público, así como a las autoridades de Mancomunidad de la Costa Tropical, Ayuntamiento de Torrenueva Costa y Diputación de Granada, instituciones organizadoras y colaboradoras así como patrocinadoras.

“A los nuestros”, la propuesta de Kiki Morente y Juan Habichuela Nieto abrió la velada.

Ambos nacieron en el Sacromonte de Granada, en la calle Montes Claros, lugar en el que han compartido vivencias, juegos y su crecimiento tanto personal como profesional.

Kiki Morente al cante y Juan Habichuela Nieto a la guitarra, realizaron un viaje que tiene como punto de partida su origen, el de los suyos, sus cantes, sus toques, sus letras, su manera de entender e interpretar el flamenco. Granada en su esencia. Kiki Morente, rápidamente consiguió, con su prodigiosa voz, recordar el eco de su padre, el gran Enrique Morente, destacando en “la caña y polo” y en los “tangos”.

Juan Habichuela Nieto, sin límites técnicos y con un gusto en el toque que nos transporta a tiempos pasados, recordando a su abuelo Juan y a su tío Pepe, nos regaló su solo “zambra”.

Antes de llamar a “los primos” para terminar por bulerías, dedicaron unas bonitas palabras al respetable y a la organización.

Antonio Fernández Montoya “Farru”, bailaor singular y de gran fuerza con una técnica sin parangón y un zapateado prodigioso, junto a sus músicos nos deleitó en segunda parte con su propuesta "Por un sueño". Espectáculo nacido de unas frases que le dijo Paco de Lucía, al que acompañó en sus giras durante cinco años, en su última prueba de sonido: -Te he tenido presente toda la noche en mis sueños. Te he visto cantar, tocar la guitarra y bailar. Y eso es lo que tienes que hacer. Así fue en nuestro escenario, Farru bailó, con elegancia, con fuerza, con desplante. Bailó por seguiriyas, en negro. Sus cantaores nos regalaron unos preciosos fandangos que sabían a “Caracol” y también bailó, de blanco, por cantiñas, por alegrías y dio las gracias a un público entregado por estar, a la organización que "un año más apoyan a nuestra cultura algo que para el mundo del espectáculo ya no solo es un reto, sino una necesidad". Cogió una guitarra y delante, sentado en una silla de enea, tocó y cantó cumpliendo ese sueño de Paco de Lucía, besando al cielo.

LA CAÑA FLAMENCA EN ALMUÑÉCAR





Las próximas citas de La Caña Flamenca serán en Parque El Majuelo de Almuñécar el 7 de agosto con Manuel Lombo y el 14 de agosto con Mala Rodríguez.

Volverán a Torrenueva Costa el 20 de agosto con Tomasito y Lin Cortés, para cerrar el 21 de agosto en el Parque El Majuelo de Almuñécar con Dorantes y la colaboración especial de Pastora Galván.