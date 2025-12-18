La ciudad de Almuñécar hará historia al convertirse en la salida oficial de la 13ª etapa de La Vuelta Ciclista a España 2026. El alcalde, Juan José Ruiz Joya, ha anunciado la noticia desde Mónaco, donde se ha presentado el recorrido oficial de la ronda nacional. La etapa se celebrará el viernes 4 de septiembre y contará con 193 kilómetros entre Almuñécar y Loja.

Almuñécar entra en la historia de La Vuelta: será salida de una etapa clave en 2026

Una ventana al mundo para Almuñécar

El alcalde ha subrayado la enorme repercusión internacional que este hito supone para el municipio sexitano. "No estamos hablando solo de bicicletas, sino de que durante unos días 190 países van a desayunar, comer y cenar con imágenes de nuestras playas, nuestro castillo y nuestros negocios", ha destacado Ruiz Joya.

En este sentido, el regidor ha descrito el evento como "la campaña de publicidad más potente que existe", capaz de situar a Almuñécar "en el mapa mundial de las grandes citas deportivas, atrayendo turismo de calidad y generando un retorno económico directo para hoteles y comercios".

Esto es gestión estratégica: sembrar visibilidad para recoger prosperidad"

Carlos Rodríguez, profeta en su tierra

Juan José Ruiz Joya también ha querido destacar el componente emocional de la jornada, especialmente por la participación del ciclista local Carlos Rodríguez. "Vamos a tener el privilegio histórico de ver a uno de los nuestros, a un deportista que lleva el nombre de Almuñécar por todo el planeta, tomar la salida de una Gran Vuelta desde la puerta de su casa", ha señalado.

La salida desde Almuñécar será, según ha añadido, "un homenaje a su esfuerzo, a su familia y al talento que nace en nuestra tierra". Concluyó asegurando que, aunque "Mónaco tiene el glamour, sí, pero nosotros tenemos la pasión, el entorno y al León, y La Vuelta 26 va a ser inolvidable".

Mónaco tiene el glamour, sí, pero nosotros tenemos la pasión, el entorno y al León"

Finalmente, el alcalde ha avanzado que el Ayuntamiento comenzará a trabajar desde ahora con la organización de La Vuelta y el resto de administraciones para que la salida de etapa esté a la altura de un acontecimiento histórico para la ciudad y para el deporte español.