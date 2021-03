Almudena García nos cuenta en COPE los motivos de su dimisión como concejal de CIUDADANOS en Salobreña

Hablamos con Almudena García, quien nos cuenta que ha decidido dejar de ser concejal de CIUDADANOS en Salobreña, no por los cambios que se están produciendo ahora en su formación política a nivel nacional, opinión sobre lo que prefiere callarse por ahora, si no porque su vida personal y laboral, ahora mismo le ocupa muchas horas y "para ejecutar una buena política también necesita muchas horas", argumenta.

"Era una decisión que llevaba 15 o 20 días dándole vueltas, o un poquito más y fué pensar o lo hago o no voy a tener valor, porque me gustaba la política, pero para no dedicarme a ella como debería... lo hice de golpe y además no avisé a nadie" nos cuenta Almudena.

Se puede seguir trabajando en la calle sin tener que dedicarle tantas horas. De momento no se va de CIUDADANOS: "para mi ha sido una experiencia maravillosa. He vivido muchas cosas y hemos ayudado en lo que hemos podido a los vecinos de mi pueblo". "Me han tratado muy bien" recordaba con cariño Almudena, que también nos decía que durante la pandemia el Ayuntamiento de Salobreña lo ha sabido gestionar todo muy bien y ha habido gran unión entre todos los partidos políticos, sin ideologías.

Cuando el Coordinador local de Ciudadanos y compañero de corporación, Plácido Leyva, se enteró de que se iba, la dimisión ya era efectiva. Plácido le dijo que la echará de menos y que no se lo esperaba.

La siguiente en la lista de Ciudadanos en Salobreña es Carmen María González, pero no sabe si será ella quien tome posesión en su lugar.

"Es muy duro. Voy a echar de menos muchas cosas" nos cuenta emocionada Almudena y confía en que CIUDADANOS saldrá adelante porque "un partido de centro-liberal hace falta, pero es compicado" Ahora mismo prefiere guardarse sus sentimientos políticos sobre lo que está pasando en su partido y aclara que no tiene nada que ver su dimisión con la de Fran Hervías, solo que ha coincidido en el tiempo, pero nada mas.