El alga asiática hace que la flota pesquera motrileña tenga que evitar alguna zona de buena pesca

El alga asiática es un problema grave que afecta a todo el litoral andalúz, en unas zonas más que en otras, pero está haciendo mella en nuestras praderas de poseidonias de Cambriles, que es uno de nuestros principales tesoros medioambientales. Y es que donde se instala el alga destruye el ecosistema que se encuentre.

Nos explica Ignacio López, Patrón Mayor de los pescadores motrileños, que desde principio de año ya no pescan en la zona que va desde la Rábita hasta Roquetas de Mar, por la proliferación en esta zona del alga.

"Este caladero hasta 400 m está afectado, así que estamos esperando que lleguen unas corrientes que favorezcan y que retiren el arribazón que hay. Está claro que esta alga tiene su hábitat desde 10 m hasta 40 m, pero cuando hay corrientes, temporales, se arrastran y llegan hasta los 400 m.", nos explica Ignacio. Rape, salmonete, pescadilla, gamba blanca, Incluso las cigalas son las especies que se están viendo afectadas en este caladero.









“ El Ayuntamiento de Motril ha puesto a nuestra disposición contenedores, lo que pasa que ahora no se está utilizando porque no están yendo donde hay alga, pero es importante tener esos contenedores porque si va a un barco y hace una captura grande de algas, puede tener la oportunidad de no devolverlas al mar, ya que así se evitamos promover la fijación en otro entorno. Aunque no se use continuamente la decisión de poner los contenedores es buena", nos dice el Patrón Mayor de Motril.

"Está algas se agarran a los ecosistemas rocosos, de hecho en el puerto pesquero hay algas de estas. Así que toda la que se elimina y se saque del mar no llegará a repoblarse en otro lugar."

A Ignacio también le preocupa el cierre del Mercado Municipal de Motril por obras, esos días se notará en el precio del producto, al haber menos compradores en la Lonja.

Aquí podemos ver las consecuencias del alga asiática en la Costa de Cádiz

La Junta de Andalucía a publicado unas ayudas a los pescadores que se vean perjudicados por el alga asiática, aunque en nuestro litoral, por ahora, no se cumplen los requisitos para acceder a ellas.