La alcaldesa de Motril nos cuenta en COPE que el niño accidentado en los columpios se encuentra bien en casa

Las Cruces de Motril en la edición de este 2023 ha contado con 5 días de fiesta que se han disfrutado por miles de personas con bastante orden. ëxito de participación en el Concurso de Cruces de Mayo con 40 inscritas (y fuera de concurso también mucha participación) como nos comenta en COPE Motril la alcaldesa Luisa García Chamorro.





Lo único negativo fue el accidente que sufrió un niño de 12 años que salió despedido de una atracción de feria y cayó sobre una vaya metálica junto a la Ronda Sur, sufriendo heridas de diversa consideración como una fractura de fémur y una fisura en la cadera, entre otras. Luisa nos comunica que fue operado de urgencia y fue dado de alta, pero volvió a ser ingresado por un episodio de fiebre que ya se ha resuelto y se recupera favorablemente en su domicilio.

La Policía Judicial está investigando el asunto y Luisa también lamenta que el PSOE de Motril en vez de preguntar qué ha sucedido, se dedican a pedir responsabilidades a la alcaldesa, "en política no todo vale" nos decía y que ahora se dedican a hacer de jueces, de policías...

La alcaldesa también agradece el buen servicio que ha prestado la Policía Local durante las Cruces y nos dice que "no hay denunciado ningún agente". Por recomendación de los servicios jurídicos del Ayuntamiento se ha puesto en conocimiento de la fiscalía las bajas que se produjeron durante la Semana Santa, que esclarecerá si fueron apropiadas o no y si denuncian o no.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Con la alcaldesa también hablamos del día histórico que vivirá Motril el 2 de junio, con un impresionante desfile marítimo de las Fuerzas Armadas conmemorando su día, contando con 13 o 14 buques y dos submarinos que también se podrán visitar en el Puerto de Motril, desfilando frente a la Playa de Poniente y con la presencia de su Majestad el Rey Don Felipe.

Desde el Ayuntamiento de Motril se proveeran autobuses lanzadera con el Puerto, ya que también hay que contar que en esas embarcaciones vendrán unos 4.000 tripulantes que podrán visitar la localidad.

Y precisamente hoy hace escala en el puerto un impresionante crucero, el “Norwegian Epic”, con 5.000 pasajeros de los cuales muchos han optado por visitar Motril. El ayuntamiento pone a disposición autobuses gratuitos para que vengan a la ciudad y la Asociación de Comerciantes ofrece información sobre los comercios de la localidad con dos azafatas en la oficina de turismo.